Češi chtějí, aby se budoucí vláda nejvíce zaměřila na kvalitu a cenu potravin, bydlení a zdravotní péči
Ceny a kvalita potravin. To je jedno z témat, které může rozhodnout říjnové sněmovní volby. Jak vyplývá z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz, pro téměř polovinu Čechů (49 procent) jde o hlavní problém k řešení pro novou vládu. Následuje dostupnost bydlení (40 procent) a zdravotní péče (34 procent). Zahraničněpolitická či bezpečnostní témata jsou v žebříčku níže.
Ceny potravin jsou nejvyšší prioritou pro voliče hnutí Stačilo! Cenu a kvalitu potravin si jako hlavní téma pro novou vládu vybralo 71 procent z nich. Naopak nejmenší zájem vzbuzuje u podporovatelů koalice Spolu, do tří hlavních priorit ho zahrnula jen necelá čtvrtina (23 procent).
Ceny potravin jdou nahoru i dolů. Mouka zdražuje, brambory a jogurty zlevňují
Dostupnost bydlení si jako možnost nejčastěji vybírali voliči Pirátů (52 procent) a nejméně Přísahy (14 procent), dostupnost zdravotní péče zase voliči Přísahy (72 procent) a nejméně Motoristé (13 procent), přibližuje agentura Median.
Tyto tři hlavní priority, které z průzkumu vyšly, trápí více ženy než muže. „Například cena a kvalita potravin je prioritou pro 56 procent žen, ale pouze pro 41 procent mužů. Dostupnost bydlení trápí z logiky věci nejvíce respondenty ve věku 18–29 let,“ popisuje výzkumník agentury Median Vojtěch Dufek.
Věkově se dá rozdělit i poptávka po řešení dostupnosti zdravotnické péče. Nejméně trápí lidi ve věku 18–29 let a nejvíce ty starší 60 let.
Kolem čtvrtiny respondentů se zmínilo o snížení daňové zátěže (28 procent), zrušení Green Dealu (26 procent) a efektivnějšímu fungování státní správy (22 procent).
Všichni už jsou na TikToku. Lépe se na něm daří opozici, vládní politici kvůli varování dorazili později
Kvalitu života v regionech zvolila mezi prioritními oblastmi pro novou vládu pětina Čechů, o něco níž ve výčtu následuje zlepšení obranyschopnosti země (16 procent), zlepšení dopravní infrastruktury (13 procent), podpora EU a NATO (12 procent) a migrace a začleňování cizinců (11 procent).
Pod desetiprocentní hranicí pak zbývají ještě „zabránění šíření liberálně-progresivistických směrů“, boj s klimatickou změnou a podpora Ukrajiny (všechny možnosti 7 procent), reforma středních škol (6 procent) a vůbec nejméně (ve 4 procentech případů) označili respondenti za prioritu pro nový kabinet rozmach a regulaci umělé inteligence (AI).
Dotazování se v období od 3. do 5. září zúčastnilo 1004 respondentů.
Česko 2025
Problémům, které trápí voliče a které bude muset řešit nová vláda, se Český rozhlas věnoval v předvolebním projektu Česko 2025 v sérii debat, diskusí a doprovodných analýz.
Kdo to řekl? Politici diskutovali o tom, jak zkrotit ceny potravin, přiřaďte k nim jejich konkrétní výroky
Zároveň datový tým Českého rozhlasu například připravil aplikaci, kde si můžete naklikat vývoj cen u několika desítek položek z nákupního košíku.
Za posledních osm let zdražily hlavně brambory, cibule, olivový olej nebo máslo. Potraviny v Česku navíc zdražovaly rychleji, než byl průměr v celé Evropské unii.
Některé evropské státy se proti kolísání cen potravin snaží zakročit regulací slev nebo zavedením cenových stropů. Cenový strop by zavedlo hnutí ANO, SPD a Stačilo! Naopak koalice Spolu, hnutí STAN, Piráti a Motoristé sobě byli proti.
Podle zastánců by systém byl funkčním nástrojem, jak lidem ušetřit peníze, podle odpůrců se každá regulace nakonec v cenách projeví. Na čem se ale oba tábory víceméně shodly, byl požadavek, aby stát lépe hlídal případné zneužívání pozice některých firem na trhu.