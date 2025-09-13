Češi chtějí, aby se budoucí vláda nejvíce zaměřila na kvalitu a cenu potravin, bydlení a zdravotní péči

Ceny a kvalita potravin. To je jedno z témat, které může rozhodnout říjnové sněmovní volby. Jak vyplývá z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz, pro téměř polovinu Čechů (49 procent) jde o hlavní problém k řešení pro novou vládu. Následuje dostupnost bydlení (40 procent) a zdravotní péče (34 procent). Zahraničněpolitická či bezpečnostní témata jsou v žebříčku níže.

průzkum Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ceny potravin jsou nejvyšší prioritou pro voliče hnutí Stačilo! Cenu a kvalitu potravin si jako hlavní téma pro novou vládu vybralo 71 procent z nich. Naopak nejmenší zájem vzbuzuje u podporovatelů koalice Spolu, do tří hlavních priorit ho zahrnula jen necelá čtvrtina (23 procent).

Ceny potravin jdou nahoru i dolů. Mouka zdražuje, brambory a jogurty zlevňují

Číst článek

Dostupnost bydlení si jako možnost nejčastěji vybírali voliči Pirátů (52 procent) a nejméně Přísahy (14 procent), dostupnost zdravotní péče zase voliči Přísahy (72 procent) a nejméně Motoristé (13 procent), přibližuje agentura Median.

Tyto tři hlavní priority, které z průzkumu vyšly, trápí více ženy než muže. „Například cena a kvalita potravin je prioritou pro 56 procent žen, ale pouze pro 41 procent mužů. Dostupnost bydlení trápí z logiky věci nejvíce respondenty ve věku 18–29 let,“ popisuje výzkumník agentury Median Vojtěch Dufek.

Věkově se dá rozdělit i poptávka po řešení dostupnosti zdravotnické péče. Nejméně trápí lidi ve věku 18–29 let a nejvíce ty starší 60 let.

Kolem čtvrtiny respondentů se zmínilo o snížení daňové zátěže (28 procent), zrušení Green Dealu (26 procent) a efektivnějšímu fungování státní správy (22 procent).

3:19

Všichni už jsou na TikToku. Lépe se na něm daří opozici, vládní politici kvůli varování dorazili později

Číst článek

Kvalitu života v regionech zvolila mezi prioritními oblastmi pro novou vládu pětina Čechů, o něco níž ve výčtu následuje zlepšení obranyschopnosti země (16 procent), zlepšení dopravní infrastruktury (13 procent), podpora EU a NATO (12 procent) a migrace a začleňování cizinců (11 procent).

Pod desetiprocentní hranicí pak zbývají ještě „zabránění šíření liberálně-progresivistických směrů“, boj s klimatickou změnou a podpora Ukrajiny (všechny možnosti 7 procent), reforma středních škol (6 procent) a vůbec nejméně (ve 4 procentech případů) označili respondenti za prioritu pro nový kabinet rozmach a regulaci umělé inteligence (AI).

Dotazování se v období od 3. do 5. září zúčastnilo 1004 respondentů.

Česko 2025

Problémům, které trápí voliče a které bude muset řešit nová vláda, se Český rozhlas věnoval v předvolebním projektu Česko 2025 v sérii debat, diskusí a doprovodných analýz.

Kdo to řekl? Politici diskutovali o tom, jak zkrotit ceny potravin, přiřaďte k nim jejich konkrétní výroky

Číst článek

Zároveň datový tým Českého rozhlasu například připravil aplikaci, kde si můžete naklikat vývoj cen u několika desítek položek z nákupního košíku.

Za posledních osm let zdražily hlavně brambory, cibule, olivový olej nebo máslo. Potraviny v Česku navíc zdražovaly rychleji, než byl průměr v celé Evropské unii.

Některé evropské státy se proti kolísání cen potravin snaží zakročit regulací slev nebo zavedením cenových stropů. Cenový strop by zavedlo hnutí ANO, SPD a Stačilo! Naopak koalice Spolu, hnutí STAN, Piráti a Motoristé sobě byli proti.

Podle zastánců by systém byl funkčním nástrojem, jak lidem ušetřit peníze, podle odpůrců se každá regulace nakonec v cenách projeví. Na čem se ale oba tábory víceméně shodly, byl požadavek, aby stát lépe hlídal případné zneužívání pozice některých firem na trhu.

Vojtěch Tomášek, jgr Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme