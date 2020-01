Češi jsou rok od roku štědřejší. Nejvíce darují peníze na vzdělání, reagují i na přírodní katastrofy

Češi rok od roku darují víc peněz na dobročinné účely. Předloni šlo od soukromých dárců nejvíc peněz od sametové revoluce. Vyplývá to z údajů v daňových přiznáních za rok 2018. Lidé poslali neziskovým organizacím a dalším projektům skoro šest a půl miliardy korun. Nejčastěji posílají peníze například na pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou nebo na podporu vzdělání. Praha 8:00 26. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Data o dárcovství z daňových přiznání nemusí být konečná. Ne všichni v něm dary zohledňují (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Umožnilo mi to se podívat na rok do jiné oblasti, která mě posunula ve zkoumání. Začal jsem na věci nahlížet jinak a naučil jsem se spoustu věcí, které bych se tady nenaučil,“ říká Tomáš Slanina, který získal od nadačního fondu Experientia před čtyřmi lety skoro milion korun na roční stáž v německém Frankfurtu. Na tamní Goetheho univerzitě se věnoval studiu fotochemicky kontrolovaných reakcí a snažil se zvýšit regeneraci tkáně třeba po infarktu.

„Stipendium nastartovalo moji vědeckou kariéru nejen tím, že jsem získal další zkušenost, ale vnitřně mě to přesvědčilo o tom, že to chci dělat i nadále,“ dodal Slanina.

Nadační fond Experientia založili Hana a Dalimil Dvořákovi. Právě Hana Dvořáková se podílela společně s Antonínem Holým na vývoji antivirových látek a peníze, které jí začaly chodit z licenčních poplatků za patenty, se s manželem rozhodli znovu vrátit zpátky do výzkumu.„Podporujeme mladé vědce, kteří jsou čerstvě po doktorátu. Přispíváme jim na rok na zahraniční univerzitě, na jejich pracovišti snů.“

Růst dárcovství

Ochota Čechů darovat peníze je každý rok větší. Od roku 2000 roste soukromé dárcovství rychleji než HDP a také rychleji než mzdy.

„Je to i tím, že se tu máme dobře a lidé si to uvědomují. Češi jsou navíc pověstní tím, že darují hodně peněz. Zvláště štědře reagují po živelných přírodních katastrofách v Česku i v zahraničí,“ upozorňuje Dagmar Goldmannová, ředitelka nadačního fondu Via Clarita, který poskytuje filantropické poradenství

Podle Goldmannové navíc nemusí být data z daňových přiznání finální částkou, kterou Češi na darech poslali. „Je možné, že ne všichni, kteří přispějí, to zohlední ve svém daňovém přiznání. Spousta darů je nižších než 100 tisíc korun, které si za rok může fyzická osoba v daňovém přiznání zohlednit.“ dodává. Goldmannová také odhaduje, že Češi ročně darují přes 8 miliard korun.