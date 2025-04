Češi hledají ve volbách lídra, který je provede těžkou dobou. Po politicích nechtějí kázání, říká politolog

Jak vypadají předvolební strategie jednotlivých politických stran? A jaká jsou jejich hlavní témata? „Relevantní témata budou v emoční kampani před létem chybět. Nabízí se, že se budeme bavit o sociální péči, kvalitě vzdělávání, dostupnosti zdravotnictví, energetice. Místo toho to bude mnohem více o emocích a okopávání,“ říká v pořadu Jak to vidí Českoho rozhlasu Dvojka politolog Jan Kubáček. Jak to vidí... Praha 10:47 29. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politolog Jan Kubáček, host pořadu Jak to vidí... | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

„Čím méně je peněz a čím více je téma relevantní, tím více vrcholní politici utíkají ke všemu jinému, nad čím se lidé mohou chvilku hádat, ale životy to nemění,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: politolog Jan Kubáček. Moderuje: Zita Senková

„Ze strategických otázek v současných kampaních nezaznívá prakticky nic. Vrcholí nám školní rok, v pevné kontuře vzniká budoucí státní rozpočet, řešíme rozšiřování Dukovan. Ale všimněte si, že největší téma politiků teď bude, jestli pálit ohně na čarodějnice.“

Babiš vs. Okamura

Podle nejnovějšího volebního modelu agentury STEM by sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO. Podařilo se mu zastavit jistý pokles preferencí. Velice dobře se také daří hnutí SPD. „Tomio Okamura zopakoval strategii výsměchu vůči koalici SPOLU, Starostům a Pirátům. U jeho voličů to funguje.“

„Dříve byly politické subjekty postavené na tom, že o všem rozhodoval lídr strany. Role místopředsedů byla, aby rozhodnutí přijali, opakovali a dodávali argumenty. Teď musí dojít k souhře.“

Andrej Babiš podle politologa stále doufá ve scénář, ve kterém vytvoří menšinovou vládu, která bude tiše tolerovaná SPD. „S Tomiem Okamurou jim chemie nefunguje. Do září se ale může stát tolik věcí, že před volbami může být vše jinak,“ dodává.

Hrozí situace volebního patu?

Podle části společnosti existují dvě varianty podzimního povolebního vývoje. A to, že nepůjde sestavit vláda bez hnutí ANO, nebo že nepůjde sestavit vláda žádná. „Já mám zvláštní pocit, že se nám zopakuje atmosféra sto na sto,“ přemýšlí politolog. Odkazuje tím na politickou situaci, která dříve vznikla mezi Mirkem Topolánkem a Jiřím Paroubkem.

Spolu a ANO v předvolebním průzkumu agentury STEM mírně ztratily. SPD si polepšilo Číst článek

„Není to období, na které bychom rádi vzpomínali, protože zde nebyla ochota udělat nějakou univerzálnější koalici, byla to čistě přetlačovaná. A podívejme se, jaké máme v Poslanecké sněmovně už teď emoce. I společnost začíná být blokově uvažující,“ dodává.

Atraktivní politik? Zahrádkář

Politolog Jan Kubáček v závěru rozhovoru popisuje, jaký typ politika je pro českého voliče v roce 2025 atraktivní, co od politiků očekáváme, co poptáváme. „Hledáme silného lídra,“ říká.

„Někoho, kdo je razantní, odhodlaný a odvážný, kdo je schopen rozhodnout, ale má duši terapeuta, který nás provede složitou dobou. Někoho, kdo vysvětluje, ale zároveň nekáže.“

Kromě vysvětlování plánů je také podle politologa důležité objasňování jednotlivých kroků, které přináší konkrétní výsledky. „To společnost uklidňuje a tmelí, dává jí to nějaký smysl. Potřebujeme vlastně takového zahrádkáře, který nám vysvětlí proč něco sází, co od toho očekává, kdy se má něco dít a jaké plody by měly na podzim přijít,“ dodává s úsměvem.