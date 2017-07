Češi loni tříděním ušetřili dva miliony stromů. V barevných nádobách ale končí jen třetina odpadu

Konec skládek v Česku už není tak vzdálenou budoucností. Podle plánu odpadového hospodářství má stát v roce 2024 přestat vydávat povolení ke skládkování. Skládky tak postupně zaniknou. Místo toho bude Česko odpady recyklovat, anebo z nich vyrábět tepelnou a elektrickou energii ve spalovnách. Některá města už teď na novou politiku odpadového hospodářství pomalu najíždějí. Praha 16:00 18. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tříděný odpad, kontejner, recyklace (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

„Od půl šestý se vyjíždí, dělá se přibližně do těch půl druhý, do jedný. Jak kdy. Samozřejmě jsou pauzy. Mezi tou devátou, desátou hodinou a jde se dál,“ popisuje svůj pracovní den Roman Hrnčíř, který je zaměstnaný u Pražských služeb.

Podle něj je odpadu rok od roku víc. „Je toho hrozně moc, každej rok se to mění, přibližně je to u toho našeho bloku 21 tun, 20 tun. Jak kdy. Nejhorší je to v prosinci, jak jsou Vánoce."

Konec skládek v Česku už není tak vzdálenou budoucností. Podle plánu odpadového hospodářství má stát v roce 2024 přestat vydávat povolení ke skládkování.

Tříděného odpadu přibývá

Podle mluvčího Pražských služeb Radima Many v hlavním městě roste hlavně objem tříděného odpadu. Naopak klesá produkce směsného odpadu, tedy toho, který se nerecykluje.

„Loni jsme svezli 258,5 tisíce tun směsného odpadu. To je odpad, který končí povětšinou v ZEVO Malešice, což je zařízení na energetické využití odpadu. Tam nedochází jenom k prostému spálení odpadu, ale naopak je vyprodukováno teplo a světlo pro 20 tisíc pražských domácností.“

Dodává, že místo ukládání na skládky začíná být trendem využívat odpad právě k výrobě tepla nebo recyklaci.

Podobně je na tom třeba Jihlava, kde loni díky třídění ubylo množství odpadu odvezeného na skládky. V přepočtu na jednoho obyvatele kleslo ve městě množství odpadu o 21 kilogramů.

Třídí tři čtvrtiny Čechů

To, že se víc třídí, potvrzuje i ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart. „Více než tři čtvrtiny Čechů třídí, k tomu využíváme více, než 300 tisíc kontejnerů, týká se to samozřejmě především obalové složky,“ říká.

„My jsme schopni sebrat a využít něco kolem milionů tun obalových odpadů v ČR, což nás řadí mezi první země EU.“

Zatím se ale podle resortu nedaří snížit produkci komunálního odpadu. Z údajů ministerstva vyplývá, že Češi ho třídí jenom 36 procent.

Plán do roku 2020 je, aby to bylo alespoň 50 procent. Podle Lucie Müllerové, mluvčí společnosti EKO-KOM, která provozuje systém sběru a recyklace tříděného odpadu u nás, se Češi rok od roku v třídění zlepšují.

„Loni jsme v celé ČR díky třídění a recyklaci odpadu společně ušetřili zhruba 27 km2 přírody. Přepočítáme-li to na stromy vzrostlé stromy, tak jsou to zhruba 2 miliony ušetřených nebo nepokácených stromů.“

V praxi města za ukládání odpadu na skládkách platí poplatky. Ta, která se zapojí do systému EKO-KOM a odpad začnou třídit, naopak dostávají odměny podle množství vytříděného odpadu.