Češi podle průzkumu souhlasí se zákazem mobilů na základních školách. Myslí si, že jsou pro děti škodlivé

Většina lidí v Česku by souhlasila s plošným zákazem mobilů na základních školách. Ukazuje to aktuální průzkum agentury Median pro Radiožurnál. Na začátku minulého týdne v něm odpovídalo víc než tisíc respondentů. Podle velké většiny z nich je časté používání mobilů pro zdraví dětí škodlivé a podle třetiny do výuky dokonce vůbec nepatří.

