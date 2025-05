Češi preferují samostatné kandidatury oproti koalicím. Nejvíce je odmítají voliči ANO a SPD

Češi nejsou žádnými velkými fanoušky spojování stran do předvolebních koalic. Více než polovina si myslí, že by si partaje měly zachovávat vlastní identitu a kandidovat samy, vyplývá z průzkumu NMS Market Research pro iROZHLAS.cz. Největšími fanoušky koalic jsou voliči Spolu a poněkud překvapivě i Pirátů. Naopak nejvíce je odmítají podporovatelé ANO a SPD. Hnutí Tomia Okamury se přitom pro letošní volby spojilo se třemi menšími stranami. průzkum Praha 6:25 22. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Pokud jde o sestavování koalic, voliči obecně preferují, aby strany kandidovaly samostatně (52 procent) oproti tomu, aby sestavovaly koalice (32 procent),“ upozorňuje politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Největší oporu (62 procent) má spojování do koalic u voličů koalice Spolu. Spojenectví ODS, KDU-ČSL a TOP 09 je ostatně mezi letošními kandidujícími subjekty zřejmě jediné, na které se bude uplatňovat navyšující klauzule pro kandidující předvolební koalice.

Pro dvoukoalici je osmiprocentní laťka a pro trojkoalici jedenáctiprocentní. Pokud získají méně, hlasy „propadnou“ a tyto strany budou bez poslaneckého zastoupení. Ostatní spojenectví, aliance či pseudokoalice toto pravidlo obchází a platí pro ně pětiprocentní laťka.

Spolu nemá tolik nadšených podporovatelů předvolebních koalic (17 procent), ale téměř polovina jejich voličů (45 procent) v průzkumu odpověděla, že by podobně smýšlející strany měly před volbami koalice spíše vytvářet. Varováním může být téměř třetina voličů Spolu (29 procent), která odpověděla, že by tyto strany měly kandidovat samostatně a zachovat si tak vlastní identitu.

Měly by strany kandidovat v koalicích, nebo samostatně? Strana Určitě koalice Spíše koalice Spíše samostatně Určitě samostatně Nevím ANO 5% 11% 28% 47% 9% Spolu 17% 45% 27% 2% 9% SPD 8% 26% 39% 20% 7% STAN 10% 32% 35% 15% 8% Piráti 17% 40% 33% 6% 4% Stačilo! 26% 24% 16% 24% 11% Motoristé 15% 29% 26% 21% 9%

Piráti chtějí koalice

Poměrně překvapivě ve velké míře předvolební koalice podporují i voliči Pirátů. Dle 57 procent jejich podporovatelů jde o dobrý krok pro podobně smýšlející strany, zatímco 39 procent podporuje spíše samostatné kandidatury.

V minulých sněmovních volbách vsadili Piráti na předvolební koalici s hnutím STAN, za kterou ale zaplatili ziskem pouhých čtyř poslaneckých mandátů oproti 33 starostenským.

Pro letošní volby si domluvili spolupráci se Zelenými, avšak nepůjde o předvolební koalici, ale jen o umístění zelených jednotlivců na pirátské kandidátky.

ANO zatím vždy samo

Naopak největšími odpůrci spojování do předvolebních koalic jsou jednoznačně voliči ANO, kteří tuto taktiku podporují jen z 16 procent, zatímco 75 procent podporovatelů hnutí je proti koalicím.

Ostatně sám předseda Andrej Babiš je před minulými sněmovními volbami označoval za podvod na voličích.

Volební koalice? To je podvod na voličích. Nenechme se podvést a pojďme proti nim bojovat. Až do roztrhání těla! pic.twitter.com/wo3iOLWbDA — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 6, 2021

„Voliči ANO spojování do koalic spíše odmítají, spojení se SOCDEM by tedy mohlo vyvolat otázky,“ upozorňuje Friedrichová. Špičky Sociální demokracie totiž prozkoumávají možnost vyslání jednotlivců na kandidátky ANO. Ani v tomto případě by však nejspíš nešlo o řádnou předvolební koalici, pro kterou by platila vyšší laťka.

Paradox SPD

Převážně odmítaví jsou vůči koalicím před volbami i voliči SPD, 34 procent na ně má pozitivní pohled, zatímco 59 procent odmítavý. „Proti koalicím jsou i potenciální voliči SPD, ale ti jsou možná spíše jen proti koalici Spolu,“ poukazuje analytička Friedrichová.

SPD přitom na své kandidátky pro sněmovní volby přibere kandidáty menších stran Trikolora, Svobodní a PRO. Lídr celého uskupení Tomio Okamura ale opakuje, že zatímco koalice Spolu je podvodem, jeho spojenectví ne, protože poslanci všech čtyř stran po volbách skončí v jednom klubu a jsou si dle jeho slov programově blízké.

„Názor jsme nezměnili. Od začátku jsem říkal, že takové slepence, koalice, že to není dobře. Podívejme se na koalici Spolu, oni nemají ani společný program, protože někdo říká, že euro ano, někdo říká euro ne. Někdo říká Green Dealu méně, někdo říká Green Dealu více. Tam je to opravdu nesourodý prvek a doslova slepenec. U nás je to jinak, na kandidátní listinu SPD umístíme i osobnosti, které nejsou členy SPD,“ vysvětluje Okamura.

Ostatní? Půl na půl

Zbylé strany jsou v této otázce rozděleny zhruba půl na půl. U Starostů je 42 procent jejich podporovatelů pro koalice, zatímco 50 proti. U Stačilo! je pro 50 procent, zatímco 40 proti. A Motoristé sobě koalice podporují ze 44 procent a odmítají ze 47.

Hnutí STAN kandidovalo v předvolební koalici s Piráty, nyní samostatně. Motoristé v loňských eurovolbách uspěli spolu s Přísahou, do Sněmovny kandidují také sami. Hnutí Stačilo! je subjekt vytvořený, aby za něj mohli kandidovat lidé z KSČM, ČSNS, SD-SN a další nezávislé osobnosti.

Sběr dat probíhal online od 6. do 12. května. Vzorek je reprezentativní pro populaci České republiky ve věku 18 let a více. Výzkumu se zúčastnilo 1073 respondentů.