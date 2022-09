Češi příliš nestojí o zákaz prodeje během svátků. Mělo by se uvažovat o revizi zákona, říká Koubský

E-shop Alza.cz vyhrál spor s Českou obchodní inspekcí. Ten se týkal porušení zákazu prodeje ve velkých obchodech ve vybraných svátečních dnech. Konečný verdikt pronesl Nejvyšší správní soud. Podobně rozhodl již loni v létě. Jak mohla Alza.cz spor vyhrát a jaké bylo odůvodnění soudu? Česko 11:21 3. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „To, co říká zákon, a to, jak se zákon vykládá, když se do toho pustí právníci, nemusí být úplně v souladu s tím, co říká zdravý rozum" | Zdroj: Alza.cz

Výdej není prodej. Tak lze zjednodušeně popsat verdikt Nejvyššího správního soudu, který se postavil za internetový obchod Alza. Inspekce obchodu dala půlmilionovou pokutu při kontrolním nákupu 26. prosince, kdy si inspektor zakoupil přes počítač v pražském showroomu e-shopů počítačovou myš a Alza mu ji vydala. Obchod tak měl podle inspekce porušit zákaz svátečního prodeje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad Online Plus Davida Slížka v audiozáznamu

U soudu ale podle všeho uspělo tvrzení, že k uzavření smlouvy došlo online a obchod na pobočce zboží pouze vydal. Podle něj tak výdej zboží, které je objednané přes internet, nespadá pod zákaz prodeje o vybraných svátcích. Ten údajně platí pouze tehdy, pokud se všechny fáze prodeje uskuteční v kamenné prodejně.

Jak uvedl pro Český rozhlas Plus Petr Koubský, redaktor Deníku N, takováto výjimka mu dává určitým způsobem smysl, i když s ní nesouhlasí.

„Všichni si asi uvědomujeme, že to, co říká zákon, a to, jak se zákon vykládá, když se do toho pustí právníci, nemusí být úplně v souladu s tím, co říká zdravý rozum. V tomto případě ten rozpor cítím a nedovedu sám sebe nějak přesvědčit o tom, že to je v pořádku,“ míní.

Díky tomuto sporu však může dojít k tomu, že podobné kličky bude využívat více obchodů a pak by zákon o zákazu svátečního prodeje pozbyl smyslu. Alza však pro sebe našla ještě jednu výhodu a tou je její systém prodeje, kdy má ve své vlastní provozovně umístěné počítače. Když si na nich zákazník něco objedná, zboží mu ihned vydají.

Obchodníci reagují na zákaz prodeje v kamenných obchodech. Většina firem rozjíždí e-shopy Číst článek

„Toto není žádná maličkost a oni se tím liší od své konkurence. Dokázali totiž postupem času tento systém vybudovat a doladit ho tak, aby opravdu velice dobře fungoval. Kdyby to zkusil napodobit někdo jiný, tak si myslím, že s tím zpočátku bude mít spoustu potíží,“ říká Koubský.

Lidé si ho nepřejí

V sousedních zemích funguje zákaz svátečního prodeje dlouhodobě. V Rakousku a Německu jde o souvislost s tamními tradicemi, v České republice je naopak vnímán jako průlom do občanských svobod, jak uvádí Koubský.

Podle něj ale smysl toho zákona nezáleží na tom, zdali se dá či nedá porušit, ale záleží na celospolečenském pohledu a míře souhlasu.

„Zdá se, že u nás pro ten zákaz není zdaleka tolik nadšení jako v některých jiných zemích. Já osobně si myslím, že jde o rozumnou a dobrou věc. Také si ale myslím, že pokud lidé jako já jsou v menšině a zdá se, že jsou, tak asi nemá smysl takový zákon vynucovat a vymáhat a možná by se mohlo uvažovat o nějaké legislativní revizi,“ dodává Koubský.

Poslechněte si celý pořad Online Plus Davida Slížka v audiozáznamu. Dále se dozvíte, jak se využily technologie při vyšetřování požáru v Českém Švýcarsku, jak to je s plánovanými placenými funkcemi na Facebooku, Instagramu a WhatsAppu a jak to vypadá se smartphony, které by měly umět komunikovat přes satelit.