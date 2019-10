Více než polovina Čechů se domnívá, že jsou politické strany zkorumpované, vyplývá z průzkumu CVVM

O vstupu do některé z politických stran uvažovalo v posledních deseti letech osm procent Čechů. Více než dvě třetiny veřejnosti se domnívají, že strany rozdělují společnost a pouze v době voleb se zajímají o to, co si lidé myslí. Navzdory kritickým názorům je ale současný postoj Čechů k politickým stranám jeden z nejkladnějších od roku 2005, kdy Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) s podobným průzkumem začalo. Praha 19:20 7. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Více než polovina Čechů se domnívá, že jsou politické strany zkorumpované | Zdroj: CVVM

Téměř sedmdesát procent dotázaných souhlasí s tím, že politické strany se zajímají především o výhody a zájmy svých členů. Většina lidí se také domnívá, že ačkoliv se strany navzájem kritizují, ve skutečnosti jsou všechny stejné. Zhruba šedesát procent Čechů také míní, že politické strany jsou zkorumpované.

Téměř dvě třetiny veřejnosti ale zastávají názor, že bez politických stran by nemohla být demokracie. Více než polovina lidí odmítá výrok, že žádná politická strana nereprezentuje zájmy a názory občanů jako jsou oni sami. Lidé jsou ale spíše skeptičtí k tomu, že by šlo vstupem do politické strany něco ovlivnit nebo změnit.

„Podíl souhlasících a nesouhlasících se téměř u všech předložených výroků výrazně neliší podle pohlaví ani věku respondenta. Statisticky významný rozdíl je pouze u nejnižší věkové kategorie 15 až 19 let, ve které respondenti častěji uváděli možnost „nevím“,“ uvedlo CVVM.

Vysokoškolsky vzdělaní lidé se o politických stranách vyjadřují kladněji. Je také zřejmé, že lidé nespokojení s politickou situací v zemi jsou ke stranám výrazně kritičtější.

Vliv politické orientace

„Z hlediska pravolevé politické orientace se ukázalo, že pravicově orientovaní občané na základě vybraných výroků zaujímají vůči politickým stranám kladnější postoje,“ zjistilo CVVM. Nejvíce negativně se k politickým stranám staví lidé, kteří se na pravolevém politickém spektru řadí do středu.

Ve srovnání s průzkumem z listopadu 2018 ubylo lidí, kteří považují politické strany za zkorumpované nebo podle nich rozdělují společnost. O osm procentních bodů se ale také snížil podíl veřejnosti, která souhlasí s tím, že vstupem do některé ze stran lze něco změnit či ovlivnit.

Průzkum se uskutečnil od 7. do 17. září a zúčastnilo se ho 1046 lidí.