Češi z celého světa se kvůli pandemii koronaviru vrací domů, naráží na omezení místních vlád

Češi z celého světa kvůli pandemii koronaviru míří domů. Někteří se do vlasti vracejí po letech života v zahraničí, jiní předčasně ukončili dovolenou. Tisíce z nich ale narazily na omezení místních vlád. Země kvůli šíření nákazy zakazují vstup cizincům, zavírají hranice nebo ruší mezinárodní lety. Česká diplomacie proto organizuje autobusy do okolních zemí i lety ze zámoří. Praha 13:53 25. března 2020

Do Česka už přiletěla letadla z latinskoamerického Hondurasu nebo egyptské Hurgády. „Byla jsem provdaná 22 let za Egypťana, posledních 5 let jsem žila tak devět měsíců v roce v Egyptě," vysvětlovala pro Radiožurnál Hana Abú Báša, která tentokrát do svého druhého domova nedaleko Hurgády vyrazila jen na dva týdny.

„Pak ale nastala ta situace, která tu vznikla. Když 19. března řekl egyptský premiér, že se ruší všechny lety, tak mi Smartwings zrušily let 21. března,“ řekla paní Hana.

Protože paní Hana je, jak sama říká, dáma, která má už i nějaké ty potíže a egyptské zdravotnictví nedosahuje české úrovně, kontaktovala ambasádu, aby jí pomohla s návratem do vlasti.

Strach z Evropanů

Služby zastupitelských úřadů využil i Jan Nájemník, který byl s přítelkyní na dovolené ve Vietnamu. V jejich případě ale nabídka přišla ze strany hanojské ambasády. Díky registraci v systému Drozd dostala dvojice informaci o plánovaném repatriačním letu.

„Rozhodovali jsme se asi 10 vteřin. Když jsme přemýšleli o rizicích, že by nás mohli sebrat policajti, zavřít do karantény, propadlo by nám vízum, byli bychom tu nelegálně, nic by nám potom neletělo zpátky, tak jsme neváhali a ten repatriační let jsme vzali,“ vysvětloval Nájemník situaci, do které se s přítelkyní ve Vietnamu dostal.

Stejně jako v Egyptě se podle paní Hany místní bojí chycení nákazy od Evropanů, i ve Vietnamu se lidé cizincům vyhýbají. Dvojici Čechů například v Hanoji zrušili předem domluvené ubytování v hotelu a odkázali je do jiné části města. Ani tam ale nebylo možné zůstat.

„Následovalo bouchání na dveře, kontrola pasů, paní se mi tam něco snažila vysvětlit vietnamsky s překladatelem do angličtiny. Říkala něco o karanténách, policii a zatknutí. Nakonec nám dala někoho anglicky mluvícího na telefonu, který nám řekl, že musíme hned vypadnout nebo nás může přijet zatknout policie,“ popisoval Nájemník pokus o změnu ubytování.

Dvojice proto raději rovnou vyrazila na letiště, odkud se ve středu repatriačním letem vydali do Česka.

Výpomoc evropských zemí

Podle paní Hany bylo při evakuaci z Hurgády na letišti všechno v pořádku a většina cestujících už byla vybavena rouškou, respirátory i rukavicemi. „Byli jsme taková směska, byli tam Češi, Slováci, Maďaři i Rakušané,“ řekla po absolvování evakuace.

Evropské země si s evakuacemi svých občanů vzájemně vypomáhají. Let z Vietnamu vláda zorganizovala v rámci mechanismů Evropské unie. Na palubě stroje přiletělo i 33 Němců. Berlín zase zajistil místa pro 8 Čechů v letu z Jordánska.

Jen tento týden se mají z cest domů vrátit stovky Čechů z Asie, Afriky i Latinské Ameriky. Diplomaté na zajištění spojů podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD pracují nonstop. V minulém týdnu Černínský palác vypravil 60 záchranných autobusů po celé Evropě.

Z Amsterdamu, Londýna, Bruselu, Paříže a Vídně prý už ministerstvo přivezlo všechny občany, kteří se nacházeli v bezprostřední nouzi. Češi žijící v zahraničí dlouhodobě mohou z těchto měst využít zpoplatněné nouzové linky. Ty zajišťují společnosti Umbrella Holiday a RegioJet, které s nabídkou ministerstvo oslovily.

