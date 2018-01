Češi unesení v Libanonu nemají nárok na čtyřicetimilionové odškodné, rozhodl soud

Češi unesení v Libanonu nemají nárok na odškodné 40 milionů korun. Soud zamítl žalobu, v níž tvrdili, že stát v jejich případu selhal a mohl únosu zabránit. Dokázat to chtěli prostřednictví žaloby, v které požadovali odškodné. Případem se v úterý zabýval Obvodní soud pro Prahu 1. Praha 6:30 30. 1. 2018 (Aktualizováno: 10:53 30. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský městský soud 22. září 2015 rozhodoval o přípustnosti vydání trojice cizinců viněných ze spolupráce s teroristy do Spojených států. Na snímku Alí Fajád | Foto: Milan Malíček / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Muži se do vlasti vrátili v únoru 2016. A v den jejich návratu byl z vazby propuštěn libanonský agent Alí Fajád, o jehož vydání Česko požádaly USA kvůli podezření z napojení na teroristickou organizaci.

Na snímku zleva jsou advokát Jan Švarc, reportéři Pavel Kofroň a Miroslav Dobeš a tlumočník a překladatel Adam Homsi na chodbě soudu | Zdroj: ČTK

Unesení Češi tvrdí, že český vyjednávací tým během tajných schůzek v říjnu 2015 požádal Libanonce v přepočtu o 162 milionů korun. Výměnou za to prý vyjednavači slíbili, že zařídí propuštění Alího Fajáda z českého vězení.

Jeden z unesených, Fajádův advokát Jan Švarc říká, že kvůli tomu byl on i jeho kolegové v zajetí mnohem déle. Proto chtějí odškodnění. „My proto máme jediný podklad, máme důkaz ten, že nám to řekli únosci. To všichni z nás můžou potvrdit,“ řekl Radiožurnálu Švarc.

Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Michaela Lagronová říká, že takové informace nemá. „Ve věci únosu českých občanů v Libanonu ministerstvo zahraničí nedisponuje žádnými informacemi, které by se mohly týkat zmíněného obvinění týmu českých vyjednavačů s žádosti o úplatek. Více záležitost komentovat nemůžeme,“ popsala Lagronová.

Kdo konkrétně si o úplatek řekl, Švarc prý neví a ani jiné důkazy nemá. Vsází ale na to, že leccos by mohly naznačit výpovědi svědků, které nechal k soudu předvolat.

„V řízení žalují čtyři žalobci odškodnění ve výši každý 10 000 000 Kč, to znamená dohromady 40 000 000, a to proti státu. Jako žalované označili několik ministerstev,“ potvrdila mluvčí soudu Alena Novotná.

Celý případ policie letos v listopadu odložila. Kromě toho, že zjišťovala, kdo pětici unesl, tak prověřovala i roli samotného Švarce. Detektivové měli podezření, že celý únos zorganizoval, aby dostal libanonského agenta Fajáda z vězení. To se ale nakonec neprokázalo.

„Policie prověřování této věci odložila, nepodařilo se zjistit takové skutečnosti, které by mohly vést k zahájení trestního stíhání konkrétní osoby,“ mluvčí pražských žalobců Štěpánka Zenklová.

Radiožurnál letos upozornil, že v samotném propuštění údajného agenta Fajáda se velmi angažoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán za hnutí ANO. Šéf české justice byl za Fajádem osobně ve vězení, a nechal ho dokonce zavolat ze svého mobilního telefonu. Pravicoví politici Pelikánův postup kritizovali jako svévolný a neobvyklý.