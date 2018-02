Češi vyhodí ročně přes 10 tisíc tun masa. 'Tisíce zvířat tak umírají zbytečně,' říká aktivista

Pět milionů zbytečně zabitých kuřat, 100 tisíc prasat nebo 12 tisíc dospělých krav. I tak si můžeme představit množství masa, které lidé v Česku ročně bez užitku vyhodí. Vyplývá to z dat Centra pro výzkum veřejného mínění, podle kterého ročně skončí v popelnici přes 10 tisíc tun masa. Tedy téměř kilogram na každého obyvatele Česka. Praha 19:02 10. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maso (ilustrační foto) | Foto: Public domain

Podle Martina Prokopa z iniciativy Z farmy domů, která bojuje proti plýtvání jídlem, lidé chybují už při nákupu. Potraviny kupují v akcích a v mnohem větším množství, než potřebují. Konkrétně u masa to pak znamená zbytečné porážky zvířat.

„Vzali jsme si to celkové číslo 10 tisíc tun a vydělili ho průměrnou jateční vahou těch jednotlivých zvířat. Chtěli jsme upozornit na to, co to číslo vlastně znamená. Že to nejsou jenom čísla, ale že to jsou v reálu opravdu zvířata, která zemřela úplně zbytečně,“ říká Prokop pro Radiožurnál.

Neprodejné potraviny charitám

Zákon, který by přiměl domácnosti potravinami neplýtvat, podle Věry Doušové z České federace potravinových bank neexistuje a jedinou možností je osvěta.

Jinak je to ale v případě větších obchodníků. Podle novely zákona o potravinách musí od letošního ledna nabízet neprodejné potraviny, které by jinak skončily na skládce, charitám, třeba skrze potravinové banky.

„Od té novely přibylo všech potravin. Je vidět ten nárůst alespoň trojnásobný. Masa a uzeniny dostáváme zhruba třikrát týdně dvě palety. Řekla bych 9 600 kilo měsíčně,“ odhaduje aktuální dodávky masa pro pražskou pobočku Věra Doušová.

Do procesu darování potravin se zatím zapojilo přes 800 obchodů a dalších 500 se na spolupráci připravuje.