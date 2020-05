Rizikem jsou vracející se Češi, ne zahraniční turisté, na druhou vlnu jsme ale připraveni, říká Maďar

Otevření hranic představuje riziko, Česko je však na případné zhoršení situace připravené. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl epidemiolog Rastislav Maďar. Podle něj představují po uvolnění režimu pro cestování větší riziko čeští občané, kteří se vrací z ciziny, než obnovená přítomnost zahraničních turistů. Zpřísnění podmínek pro testování po uvolnění hraničního režimu však nepředpokládá. Praha 14:32 22. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle epidemiologa Rastislava Maďara by ke zhoršení situace mohl vést vznik několika krajských ohnisek | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„Sám cestuji a byl bych rád, aby se svět vrátil do normálu. Ale v následujících týdnech a měsících je největší časovanou bombou právě přeshraniční pohyb osob,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu Maďar. Rizika se podle něj týkají více výjezdu českých občanů do zahraničí než návratu zahraničních turistů do Čech.

„Z epidemiologického hlediska je větším rizikem nákaza našich lidí v zahraničí a jejich následný návrat domů. Cizinec se u nás pohybuje v uzavřeném kolektivu a na vybraných místech, zatímco český cestovatel se po návratu hned zapojí do běžného života – jde do práce, vodí děti do školy a podobně,“ vysvětluje epidemiolog.

Klíčovou otázkou tak v souvislosti s otevřením hranic zůstává testování. Maďar přiznává, že s množstvím lidí, kteří v letních měsících navštíví zahraniční země, by byla koordinace odběrů obtížnější a těžko udržitelná. „Bylo by řešením dát například po příjezdu pro testování časový interval, během něhož by se člověk držel v izolaci. Ale kdybychom i později trvali na testech, budeme tím omezovat pohyb osob a museli bychom rozlišovat, na jak dlouho a kam lidé odjedou,“ míní Maďar.

Ačkoli je druhá vlna epidemie koronaviru stále rizikem, podle Maďara je Česko již daleko lépe připravené případný nápor nakažených zvládnout. „Dokázali bychom postupovat cíleně na úrovni krajů i obcí. Ke zhoršení situace by mohlo vést, pokud by menší množství lidí založilo ohniska hned v několika krajích. A to i plošně,“ dodal ve vysílání Radiožurnálu.

‚Minishengen‘ nebude

Prvním termínem otevření hranic podle náměstka ministra zahraničí Martina Smolka zůstává avizovaný 15. červen – ovšem pouze v případě Rakouska a Německa. Plán „minischengenu“, tedy znovuotevřený středoevropský prostor, kvůli opatřením u východních sousedů realizován nebude, „V Polsku není situace zatím tak dobrá jako v ostatních zemích, takže vláda pokračuje v izolaci. Prodloužení omezení na hranicích potvrdilo i Slovensko, a to do 26. června,“ řekl náměstek.

Slovensko aktuálně jedná se čtyřmi sousedními zeměmi o otevření hranic, pracuje však na plánu povolení jednodenních cest bez nutnosti prokazovat negativní test na nemoc covid-19 nebo po návratu podstupovat karanténu, nikoli úplného zrušení kontrol. „Určitě je to otázka opatrnosti. Denní návštěva pro nás neznamená riziko. A pokud se to osvědčí, nevidíme důvod, proč bychom neměli hranice zcela uvolnit, především s Českou republikou,“ upřesnil státní tajemník slovenského ministerstva zahraničí Martin Klus.