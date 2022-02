Na české ambasádě v Kyjevě zůstává 22 pracovníků. ‚Uzavírat ji zatím neplánujeme,‘ říká ministerstvo

Na českém zastupitelském úřadě v Kyjevě i nadále zůstává 22 pracovníků. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do. Na českém generálním konzulátu ve Lvově na západě země pak české zastoupení dokonce posílilo. V tuto chvíli je tam podle informací ministerstva 36 lidí. Jejich stahování zpět do Česka se podle mluvčí resortu zatím neplánuje, Česko tak chce vyjádřit Ukrajině podporu.

Praha 9:53 22. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít