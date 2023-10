Přesun ambasády do Jeruzaléma je špatný a nebezpečný nápad, myslí si senátor Fischer

Přesune Česko svou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, jak navrhuje premiér Petr Fiala (ODS)? Jeho stranická kolegyně a poslankyně Eva Decroix věří, že nastal čas o tomto solidárním gestu diskutovat. Nezávislý senátor Petr Fischer souhlasí s vyjádřením solidarity, ale stěhování úřadu považuje za špatný nápad. Pro a proti Praha 21:54 16. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přesune Česko svou ambasádu v Izraeli z Tel-Avivu do Jeruzaléma, jak navrhuje premiér Petr Fiala (ODS)? (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Je to krok, kterým popíráme mezinárodní právo. Je to trochu tak, jako bychom si odhlasovali, že hlavní město České republiky přesuneme třeba do Haagu. Je to popření víc než sto let diskuzí a dohod o Jeruzalému, který má zvláštní status,“ vysvětluje v Pro a proti politik Fischer.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Pro a proti Karolíny Koubové

Podle poslankyně Decroix se ale válka nevyhrává jen zbraněmi.

„Česko má dlouhodobě velmi úzké strategické partnerství z Izraelem. A kdo jiný než my bychom měli v tomto děsivém období říct, že stále stojíme na straně židovského státu a jsme ochotni přemýšlet i o sporných krocích.“

A co až začnou přicházet obrazy z Gazy Číst článek

Jeruzalém a jeho okolí je pod ochranou OSN a nepatří Izraeli, upozorňuje senátor. „Když kritizujeme Rusko, že porušuje mezinárodní právo napadením Ukrajiny, měli bychom být velmi obezřetní, jak s mezinárodním právem nakládáme sami. Přesun ambasády do Jeruzaléma nás od pravidel vzdaluje, což od není úplně moudré.“

Diskuze o přesunu ambasády do Jeruzaléma není rozhodně nové téma, připomíná Decroix.

„Taky to není iniciativa jednostranná. To, že se téma otevřelo, je symbol, a k debatě se můžeme vrátit za měsíc nebo za půl roku.“

„Této debatě nerozumím,“ přiznává Fischer. „Náš úřad v Tel Avivu leží kousek od ministerstva obrany a generálního štábu Izraele. To jsou dnes nejstřeženější úřady v zemi a bylo by i z hlediska bezpečnosti pošetilé se stěhovat. Je čas se na vše podívat z mezinárodně právního pohledu, ale v Praze to rozhodně nevyřešíme.“

Nebezpečný nápad?

Politička dodává, že ve věčně rozhádané Sněmovně se podařilo toto usnesení přijmout jednomyslně. „Je to tedy důležitý politický signál, že debatu chceme vést a je to pro nás důležité gesto. Pojďme tedy hledat, co je ten vhodný okamžik.“

Írán varuje Izrael před následky, pokud bude dále ostřelovat Gazu. USA posílají letadlovou loď Číst článek

„To, kdy je ten vhodný okamžik, rozhodne ministr zahraničí. Ani ten, ani premiér neříkají, že se o tom nemáme bavit teď. Ministr jen říká, že teď není vhodné přesun diskutovat, premiér chce ale debatu vést a až bude vhodný okamžik, tak tak chce učinit,“ tlumočí postoje svého stranického předsedy k přesunu ambasády do Jeruzaléma Eva Decroix (ODS).

Jednohlasá shoda Sněmovny v této věci je pozoruhodná, uznává senátor. „Ale kdybychom takovou rezoluci projednávali v Senátu, nikdy pro ni nezvednu ruku. Protože to je špatný a nebezpečný nápad, který ohrožuje mezinárodně právní garance naší vlastní suverenity,“ varuje senátor Petr Fischer.

Celé Pro a proti Karolíny Koubové najdete v audiozáznamu.