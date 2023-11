ONLINE: České armádě už nezbývá moc materiálu pro Ukrajinu. Posílat dál mohou firmy, řekla Černochová

V zásobách armády už není mnoho vojenského materiálu, který by Česká republika mohla poslat Ukrajině. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v sobotu řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Firmy ale dostávají vývozní licence, materiál za desítky miliard korun do Ruskem napadené země putoval právě od soukromých podniků a dárců, uvedla.

