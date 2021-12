Vláda chce na polsko-běloruskou hranici vyslat až 150 vojáků, k pomoci vyzval i zahraniční výbor

Zeman podle Frekvence 1 doporučil Lipavskému vzdát se nominace do vlády. ‚Nic se nemění,‘ reagoval Fiala

Designovaný premiér reagoval, že na nominaci do vlády se nic nemění. Šéf KDU-ČSL Jurečka dříve upozornil, že pokud by Zeman návrhu nevyhověl, šlo by o porušení Ústavy a přišla by kompetenční žaloba.