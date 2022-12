Česko ve středu převezme první ze 14 německých tanků. Všechny stroje dorazí do konce příštího roku

Česká armáda ve středu převezme v kasárnách v Přáslavicích v Olomouckém kraji první z tanků darovaných Německem. Oznámilo to v pondělí ministerstvo obrany. Německo se rozhodlo darovat České republice za její pomoc Ukrajině 14 starších tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Všechny stroje by do Česka měly dorazit příští rok. Přáslavice (Olomoucko) 17:11 19. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německo se rozhodlo darovat České republice za její pomoc Ukrajině 14 starších tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Tanky pocházejí ze skladových zásob zbrojní firmy Rheinmetall. Kromě 14 bojových a jednoho vyprošťovacího tanku Bpz3 Büffel česká armáda na základě v říjnu podepsaných smluv dostane také náhradní díly, munici, tříletou servisní podporu včetně výcviku vojáků.

První Leopard přijede do Česka v prosinci. 15 tanků darovalo Praze Německo za pomoc Ukrajině Číst článek

Stroje původně využívaly švýcarská a německá armáda. Po vyřazení je odkoupila společnost Rheinmetall. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva obrany jsou plně funkční. Technici Rheinmetallu je ale museli plně zprovoznit a upravit tak, aby vyhovovaly očekáváním české armády. Úpravy se týkaly například komunikačního systému.

Všechny tanky by měly být v Česku do konce příštího roku. Vyprošťovací vozidlo, které je namontováno na vylepšeném podvozku Leopard 2, bude připraveno do poloviny roku 2024.

V Německu již byli vycvičeni první čeští řidiči. Další vojáci se budou cvičit v přáslavické posádce pod vedením týmu německé armády.

Vláda požádala unii o proplacení pomoci Ukrajině. 3,2 miliardy chce použít na modernizaci armády Číst článek

Tanky Německo Česku darovalo jako kompenzaci za výzbroj sovětské výroby, která putovala na Ukrajinu k ochraně před ruskou agresí. Do země napadené Ruskem Česko poslalo podle dostupných informací tanky T-72 a další těžkou bojovou techniku.

Německou pomoc při nahrazení techniky darované na Ukrajinu na začátku května dohodl s německým kancléřem Olafem Scholzem premiér Petr Fiala (ODS).

Česká ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v květnu oznámila, že Německo daruje České republice 15 starších tanků Leopard 2A4. Obě země zároveň jednají o nákupu dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ různých modifikací, které by Česko pořídilo v příštích letech.