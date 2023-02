Armáda rozvolňuje kvůli mladým lidem pravidla pro tetování. Vojáci ho budou moci mít i na krku

Česká armáda hledá cesty, jak nalákat do svých řad mladou generaci. Chystá virtuální náborové středisko a nově se mohou přihlásit i lidé s tetováním na předloktí nebo na krku. „Vojáka nedělá tetování, ale to, co umí, jeho schopnosti a dovednosti,“ říká o zmírnění pravidel vrchní praporčík Peter Smik, který změnu prosazoval. „Odhadem jsme kvůli takovému tetování odmítali jednu desetinu všech zájemců,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz. Praha 12:58 3. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká vojákyně na základně Fort Bragg v Severní Karolíně | Foto: Jonathan Drake | Zdroj: Reuters

Tetovaní na krku, za uchem nebo na předloktí nově není překážkou pro vstup do české armády. Změnu v pátek podepsal náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Jedná se o úpravu nařízení z roku 2016, které stanovuje požadavky na vnější vzhled příslušníků armády. Před sedmi lety zareagovala armáda na častější výskyt tetování rozhodnutím, že vojáci a vojákyně nemohou mít „kérky“, které by byly vidět, když na sobě mají uniformu: nesměli tedy mít na těle tetování, které by přesahovalo límec nebo krátký rukáv.

Budu se těšit na normální spolupráci, říká o zvoleném prezidentu Pavlovi ministryně Černochová Číst článek

„Mám potetovaná předloktí, a když byl nástup třeba v letních měsících, kdy jsme měli krátké rukávy, tak jsem nosila kompresní návleky. Krátkodobě je to v pohodě, horší by bylo, kdybych je měla celý den, to potom brní ruce,“ popisuje svou zkušenost bývalá vojákyně 4. brigády rychlého nasazení Tereza.

„Vojáci, kteří už v armádě byli a měli taková tetování, si je buď museli nechat na vlastní náklady odstranit, nebo museli nosit různé pomůcky, kterými je zakrývali,“ vysvětluje serveru iROZHLAS.cz vrchní praporčík Armády České republiky Peter Smik, který je jakousi „spojkou“ vojáků a vojákyň s vedením armády.

„Noví uchazeči pak měli smůlu. Odhadem jsme kvůli takovému tetování odmítali jednu desetinu všech zájemců,“ říká vrchní praporčík. A právě nováčky armáda potřebuje.

Změna v pravidlech a myšlení

„Trápí mě, že nám stárnou vojáci. Máme průměrný věk vojáka 38 a půl let. Stárnou i vojáci na nejnižších funkcích a v hodnostech, i bojovníci, kde by podle mě mělo být větší zastoupení mladých lidí,“ posteskl si na začátku října v rozhovoru pro Radiožurnál náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Nařízení ohledně vzhledu navíc platí pro všechny vojáky stejně: „kérky“ na viditelných místech nesměl mít zájemce o pozici IT specialisty kybersil ani člen Aktivních záloh. Nyní se to tedy mění.

Na válku velkého rozsahu nejsme připraveni, obrana je ale o celé společnosti, říká šéf armády Řehka Číst článek

„Za mě je to obrovská změna vůbec v přístupu a v myšlení lidí. Sami mluvíme o generační změně, mluvíme o tom, že chceme nalákat mladé lidi do armády, že jsme mladá, moderní firma. Není pak normální, abychom lidi odmítali proto, že jsou pokérovaní. Dávno ten narativ nemůže být, že kdo je potetovaný, tak je automaticky z kriminálu,“ shrnuje Smik.

Podotýká ale, že pořád zůstávají „zakázané zóny“, kde tetování moci být nebude, jde třeba o obličej. O změnu se Smik snažil dva roky. Na základě dotazníků, které mezi vojáky a vojákyněmi rozeslal, odhaduje, že nějaké tetování má čtvrtina z nich.

„Vítám to, budu mít čisté svědomí, když bude možnost se svléknout, tak si to sundám. Kolikrát se mi stalo v letních měsících, že když se ostatní mohli svléknout, tak já jsem si nechala dlouhý rukáv, abych nikoho nedráždila. Teď když bude léto, můžu jít v krátkém rukávu a nebude to problém,“ říká Tereza.

Tetování posoudí expert

Aby se do armády díky rozvolnění požadavků na úpravu vzhledu nedostal někdo, kdo své zalíbení v extremismu manifestuje také „kérkami“ s extremistickými symboly, zjišťují lékaři při vstupních prohlídkách, případně Vojenské zpravodajství. Extremismem se zabývá také Vojenská policie.

Co čeká českou armádu v roce 2023? Oslavy na Letné, rozhodnutí o stíhačkách i naděje na finanční jistotu Číst článek

„Seznam (zakázaných tetování, pozn. red.) nemáme, to by ani nešlo, byl by nekonečný. V případě podezření rozhodne odborník,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz mluvčí armády plukovník Ivo Zelinka.

Volnější pravidla měly již dříve západní armády. Ta britská zmírnila předpisy pro tetování na krku a rukou v roce 2014. Paže mohli mít britští vojáci potetované už předtím. Armáda Spojených států uvolňovala pravidla v několika vlnách - s krátkým dočasným zpřísněním, které vydrželo jen rok - naposledy loni, kdy bylo zájemcům o povolání vojáka povoleno mít tetování za ušima nebo mezi prsty.

V postoji britské nebo americké armády k tetování nehledala ta česká podle Smika ani tak inspiraci, jako potvrzení směru, kterým Česko jde. „Vojáka nedělá tetování, ale to, co umí, jeho schopnosti a dovednosti,“ tvrdí vrchní praporčík Smik.