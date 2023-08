Vojáci ve Vyškově fasují vybavení z dob Varšavské smlouvy. Dostávají staré batohy i pouzdra na zbraně

Vojáci české armády stále fasují vybavení z 80. let minulého století. Batohy z dob Varšavské smlouvy, takzvanou velkou a malou polní, dostávají vojíni na základním výcviku ve Vyškově i 34 let po revoluci. A nejde jen o batohy. Dobrý první dojem na začínající vojáky nedělají ani poničené zbraně nebo pouzdra na pistole, které do nich nepasují. Praha 12:02 22. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci české armády stále fasují vybavení z 80. let minulého století (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„To vybavení, které jsme používali, bylo koncipováno v době našich otců… Za opaskem jsme měli pouzdro na zbraň, ale měli jsme jiný typ zbraně, takže jsme si strčili pistol za opasek a ona nám z toho vyčnívala,“ popisuje Jan z Prahy pro Radiožurnál svoje dojmy z Vyškova, kde absolvoval základní výcvik armádních záloh v první polovině letošního roku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští vojáci stále fasují vybavení z dob Varšavské smlouvy. Dostávají poničené zbraně i špatná pouzdra

Někteří vojáci řešili i poškozené samopaly nebo nepasující pouzdra pro ruční zbraně.

Největší „zážitek“ měli podle Jana vojáci z velké a malé polní. Nepromokavý batoh a taška přes rameno se v armádě používají od 80. let. Velká polní vypadá jako neforemný pytel, který má navrchu železné očko, kam se karabinou upínají ramenní popruhy, které ale nemají žádné polstrování.

Batoh i příruční taška jsou bez výztuží, a tak nedrží tvar. Podle Jana se s nimi nedá chodit celý den, což ale vojáci často potřebují.

„Vypolstrovali si to různými karimatkami nebo izolacemi, které se dávají kolem trubek. Když se člověk podívá na internet na to, co si má vzít do Vyškova, tak se tam toto doporučuje. Tak to nás trosku zaskočilo,“ popisuje.

Do armády lze nově vstoupit v rámci ‚dobrovolného předurčení‘. Nováčci nemusí na výcvik do Vyškova Číst článek

Na vybavení si vojáci stěžují už roky. Problémy s nepromokavým batohem z 80. let Českému rozhlasu popisoval Jiří Kunc z Aktivních záloh už v roce 2006.

„My tomu říkáme vak na zmije... ty popruhy, to vám uřízne ramena... Kdybychom s tím měli jít pochod 108 kilometrů během 48 hodin, což bylo cvičení, které jsem absolvoval, tak bych to s tímto batohem jednak nemohl ujít, jednak bych měl ekzém,“ řekl tehdy.

Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové dostávají vojáci zastaralé batohy jen na přijímači ve Vyškově.

„Tyto typy batohů dostávají vojáci v přijímači na zápůjčku pouze po dobu trvání základního výcviku. Tento stav bude trvat do doby dodání nových tlumoků z aktuálně uzavřené smlouvy. Poté batohy těchto starých typů vyměníme za nové,“ říká Dvořáková.

Nové batohy

Kolik batohů aktuálně v armádních skladech je, nechtěl generální štáb zveřejnit. Nicméně mluvčí ministrova obrany Simona Cigánková řekla, že současná zakázka je pro urgentní potřebu.

Armáda kvůli kvalitě podšívky odmítá převzít neprůstřelné vesty. Ty ale přitom vojákům chybí Číst článek

„Smlouva na dodávky tlumoků byla se společností HUSKY CZ uzavřena 30. června 2023. Jejím předmětem jsou dodávky celkem skoro 30 000 kusů tlumoků ve dvou velikostech pro urgentní potřeby Armády České republiky a další související plnění. Celková cena činí 121 milionu korun bez DPH. První dodávky očekáváme v nejkratším možném termínu po zahájení výroby,“ přibližuje.

Podle vedoucího nákupního oddělení společnosti HUSKY CZ, Michala Šáleného by první nové batohy mohli vojáci dostat příští rok. „Počítáme s tím, že vyrábět by se mělo teď na podzim, ale první dodávky budou nejdříve v roce 2024,“ říká.

Batohy mají za sebou vojskové zkoušky. Až budou vyrobené, musí je ještě schválit armádní úřad na ověřování jakosti. Tedy úřad, který ve stejné fázi nedávno zastavil dodávku neprůstřelných vest od jiné firmy. Ty vojáci dosud nemají.