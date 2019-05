K vyslání vojáků na misi by stačil souhlas vlády, navrhl Babiš. Proti Ústavě, reagují Hamáček a Filip

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek při návštěvě skupiny speciální sil generála Moravce navrhnul, že by k vyslání vojenských misí v některých případech stačil pouze souhlas vlády nikoliv i parlamentu. Taková změna legislativy by podle něj umožnila rychlé vysílání vojáku. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček ani šéf komunistů Vojtěch Filip však s Babišovou ideou nesouhlasí. Praha 17:11 3. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští vojáci v Norsku (ilustrační foto) | Foto: Jana Samcová | Zdroj: Armáda ČR

„Takový návrh je v zásadním rozporu s Ústavou a považuji to za hrubé narušení principu parlamentní demokracie, které nelze podpořit,“ sdělil Filip. I podle Hamáčka by to bylo zásadním zásahem do kompetencí Parlamentu.

„Současná úprava mi přijde adekvátní, vláda má možnost vyslat jednotky na dobu do 60 dnů za ústavou daných podmínek,“ uvedl Hamáček. Za potřebné nicméně považuje uvést tyto podmínky v článku 43 Ústavy do souladu se spojeneckými závazky země.

Babiš novinářům řekl, že problémy s legislativou se týkají případného rychlého vyslání speciální jednotky do zahraničí. Možnost schválení takové mise by Babiš přesunul na Bezpečnostní radu státu. „Z hlediska operativnosti si myslím, že Bezpečnostní rada státu je na to dobré místo, jsou tam zastoupeny všechny zpravodajské služby, bezpečnostní struktury státu, vláda,“ podotkl.

Dodal, že návrh bude nutné probrat v parlamentu. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) poznamenal, že potřeba vyslání vojáků by mohla být projednána na Bezpečnostní radě státu jako poradním orgánu vlády a následně by rozhodnutí přijala vláda.

ODS by změnu podpořila

S odkazem na dřívější poslaneckou iniciativu ODS by debatu o změně podpořil předseda opozičních občanských demokratů Petr Fiala. „ODS v tomto zastává dlouhodobě jasné stanovisko, že vláda má mít možnost v akutních případech vojáky do zahraničí na omezenou dobu (60 dnů) vyslat, pokud jsou v ohrožení například čeští občané,“ uvedl.

Změnu podle něj armáda potřebuje k udržení akceschopnosti. "Měla by být přitom zachována ale i nadále kontrolní role Parlamentu, který by takové vyslání mohl zpětně zrušit nesouhlasem jedné z komor. U dlouhodobě plánovaných misí by procedura jejich schvalování měla i nadále zůstat stejná," dodal.

To předsedové KDU-ČSL a TOP 09 s návrhem nesouhlasí. „Byť jsme si vědomi výjimečné potřeby rychlé akceschopnosti, neměly by tyto pravomoci přecházet z rukou Parlamentu na vládu,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Jednalo by se podle něj o „poměrně zásadní vychýlení kompetencí v ústavním systému“. Porušením parlamentní demokracie by změna byla i podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila. Není podle něj důvod ke změně.