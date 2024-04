Česká europoslankyně Dlabajová může vést kandidátku jiné země, má nabídku od italské koalice

Česká europoslankyně Martina Dlabajová (nezávislá, do loňska za ANO) dostala nabídku, aby do červnových evropských voleb vedla v jednom z pěti volebních okrsků v Itálii tamní liberální koalici. Pokud to přijme, stane se první europoslankyní za Česko po vstupu do Evropské unie v roce 2004, která kandiduje v jiné členské zemi. Napsal to server Aktuálně.cz. Sedmačtyřicetiletá Dlabajová v Itálii studovala a 20 let žila. Praha 9:50 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká europoslankyně Martina Dlabajová (nezávislá, do loňska za ANO) dostala nabídku, aby do červnových evropských voleb vedla v jednom z pěti volebních okrsků v Itálii tamní liberální koalici | Zdroj: Evropský parlament

Dlabajovou oslovily centristické strany spojené ve volební koalici Stati Uniti d’Europa (Spojené státy evropské) a nabídly jí vedení kandidátky na severovýchodě země. „Nabídku vést kandidátku liberálů v severovýchodním okrsku jsem dostala před několika týdny,“ uvedla Dlabajová pro Aktuálně.cz.

Jestli nabídku přijme, ještě definitivně neřekla. Příští týden letí do Říma na jednání, které to má rozhodnout, píše server. Pokud by Dlabajová nabídku odmítla, po deseti letech v europarlamentu skončí.

Severovýchodní okrsek zahrnuje regiony Benátsko, Emilie-Romagna, Trentino a další. Oblast čítá víc než devět milionů voličů.

„Vedeme s Martinou Dlabajovou debatu o tom, že by mohla vést kandidátku za tuto oblast,“ potvrdil mimo záznam poradce italského europoslance Nicoly Dantiho. Italské strany mají čas na odevzdání kandidátek do eurovoleb do konce dubna.

Průzkumy předpovídají koalici Stati Uniti d’Europa zisk čtyř až šesti mandátů, Dlabajová by se tak z čela jedné z pěti kandidátek pravděpodobně do parlamentu dostala, píše Aktuálně.

Dlabajová v minulosti v Itálii založila svoji první firmu, radila tamním krajům a hospodářským komorám a za rozvoj vztahů s Českem dostala italské státní vyznamenání.

Případů, kdy politik v evropských volbách uspěl za hranicemi svého domovského státu, není mnoho. Za italské liberály už byl do europarlamentu v minulých obdobích zvolen Belgičan Olivier Dupuis.

Nyní se spekuluje o tom, že by za ně kandidoval spolu s Dlabajovou také Brit s italským pasem Graham Watson. Zřejmě nejznámější případ cizince na zahraniční kandidátce byl v minulosti Daniel Cohn-Bendit, francouzský revolucionář, který usedl do europarlamentu za německé Zelené.

Dlabajovou nedávno podle médií vybraly dvě odborné poroty jako nejvhodnější kandidátku na místo zmocněnce Evropské unie pro malé a střední podniky, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ale zmocněncem jmenovala Markuse Piepera, který ve výběrovém řízení skončil třetí.

Europoslanec Pieper je stejně jako von der Leyenová členem německé CDU. Někteří europoslanci chtějí Pieperovo jmenování zrušit, uvedl server Aktuálně.cz v úterý. K prošetření výběru vyzvala již dříve mezinárodní protikorupční organizace Transparency International.