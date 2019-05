Povodí Vltavy dostalo pokutu 100 tisíc za úhyn 35 ohrožených mihulí. Havárie se stala na Klatovsku

Česká inspekce životního prostředí dala pokutu 100 tisíc korun Povodí Vltavy, které podle ní zavinilo úhyn kriticky ohrožených mihulí potočních. Havárie se stala v náhonu podél Erbenovy ulice v Nýrsku na Klatovsku, do něhož teče voda z Úhlavy. Povodí Vltavy tak porušilo zákon o ochraně přírody a krajiny, řekla mluvčí inspekce Jana Jandová. Aktualizováno Plzeň 16:45 29. 5. 2019 (Aktualizováno: 17:46 29. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká inspekce životního prostředí dala pokutu 100 tisíc korun Povodí Vltavy, které podle ní zavinilo úhyn kriticky ohrožených mihulí potočních (ilustrační snímek) | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sankce 14. května nabyla právní moci, Povodí ji dosud neuhradilo. Podle obecných zkušeností inspekce ji ale většinou státní podniky zaplatí.

„Odvolávali jsme se, vrátilo se to znovu k projednání. Nejsme s tím ztotožnění, protože si myslíme, že je pravda na naší straně,“ řekl ředitel plzeňského závodu Povodí Vltavy Miloň Kučera. Poslední rozhodnutí ministerstva životního prostředí dává za pravdu inspekci a povodí už se vůči němu nemůže odvolat, takže pokutu zaplatí. Zvažuje ale ještě další kroky k ochraně a satisfakci firmy.

Inspektoři podle Jandové loni v červnu 2018 zjistili, že koryto náhonu, do něhož běžně teče voda z řeky Úhlavy, bylo v tu dobu minimálně v délce 600 metrů zcela vyschlé, našli v něm 35 mrtvých mihulí. Vyschlé koryto náhonu bylo podle inspektorů důsledkem cíleného snížení průtoku v řece Úhlavě, které provedlo Povodí Vltavy kvůli opravě jezu. Do náhonu tak netekla žádná voda.

Bez výjimky

„Není pochyb, že k úhynu došlo kvůli tomuto snížení hladiny řeky Povodím Vltavy. Zjistili jsme, že práce na jezu prováděl státní podnik bez potřebné výjimky, která by ho opravňovala zasáhnout do biotopu a přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů. Výjimku uděluje krajský úřad, Povodí o ni nepožádalo,“ řekla ředitelka oblasti České inspekce životního prostředí v Plzni Petra Horčicová.

Podle Kučery měnilo na místě Povodí Vltavy hradidla. „Nadjezí se vypustilo a hladina poklesla. Voda nicméně do náhonu natékala dále, ale v menší výšce,“ uvedl. Problém byl v tom, že náhon nepatří povodí, ale městu a je zanesený. Pokud by nebyl zanesený, proudila by voda dál. Povodí požádalo místní pobočku Českého rybářského svazu, aby živočichy, které by tam lidé našli, přestěhovali. „Našli se tam nějaké mihule, přesto tam zůstalo pár jedinců, které nepodchytili, a v tom byl ten problém,“ dodal.

Inspektoři vyhodnotili počet uhynulých kusů jako velmi vysoký. Podle Hořčicové si státní podnik zabývající se správou povodí musí být vědom povinností stanovených v zákoně o ochraně přírody a krajiny.

„Na druhou stranu jsme zohlednili, že k zásahu došlo při správě vodního díla, tedy činnosti společensky prospěšné. Přesto byl přestupek velmi závažný, hlavně vzhledem k množství a stupni ochrany uhynulých živočichů,“ dodala.