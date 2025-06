I Česko zasahují čím dál více vlny veder. „Výrazně roste počet tropických či horkých dní, to jest dnů s teplotou nad 30 stupňů Celsia. Za posledních 40 let stoupl jejich počet v Praze více než dvojnásobně. Dlouhodobý průměr je sedm tropických dnů za rok a například loni bylo v Praze takových dnů skoro 40,“ líčí pro iROZHLAS.cz Radek Tomšů, ředitel úseku předpovědní služby Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ).

Španělsko je dlouhodobě jednou z evropských zemí, kde se nadúmrtí spojené s vedrem objevuje nejčastěji. Hlavní město Madrid má proto už 21 let strategii pro zmírnění dopadů vln veder na veřejné zdraví. Akční plán je každoročně aktivován na dobu čtyř měsíců v roce, od poloviny května do poloviny září, a reakce jsou rozdělené na tři úrovně podle naměřených teplot. Vyhlašuje se například nebezpečí, je kladen důraz na komunikaci se seniory jako ohroženou skupinou nebo jsou aktivovány krizové plány pro záchranné složky.

Jak ale dodává, adaptační opatření nelze vždy dělat rychle. „Města dělají, co můžou. A to často s napnutými rozpočty a celou řadou dalších oblastí, které je potřeba financovat. V praxi je často rozhodující, jestli máte ‚na městě‘ schopné a motivované úředníky, kteří často dělají ke svojí práci ještě něco navíc. A také spolehlivé politické vedení, které se za tyto priority dokáže postavit a nastavit tvář pro případnou kritiku zvenčí,“ hodnotí Svitková.

V Česku zatím nefunguje ani centrální systém včasné výstrahy na vlny veder, varování nevydávají ani jednotlivá města. Český hydrometeorologický ústav nyní varuje před rizikem vysokých teplot, od příštího roku by se to ale mělo změnit. Vyhláška, která povinnost ústavu stanovuje, bude od 1. července 2026 zahrnovat i teplotní jevy ovlivňující zdraví člověka. „Tam spadají zmíněné vlny veder,“ vysvětluje Radek Tomšů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Specifický plán na vlny veder České Budějovice nemají. Na většině míst ve městě jsou rozmístěna mlžítka a pítka, do ulic zároveň podle vedoucího oddělení vnějších vztahů Petra Lamače při teplotách nad 25 stupňů vyjíždí kropicí vozy. Jezdí jak po centru, tak zajíždí do sídlišť.

Nejdál v přípravách na vlny veder je Praha. V rozcestníku se můžete podívat, co město chystá i jak jsou na tom další česká krajská města. Do vydání článku neodpověděla jen radnice Hradce Králové.

Nejdál v přípravách je Praha, která si nechala zpracovat inovační koncept, jak si s vlnami veder poradit. Ten představil oázy chladu, který má tři fáze. V té první město zmapuje místa, kde se dá ochladit a která už v zástavbě existují. Ty chce pak Praha zanést do speciální mapy dostupné v aplikaci a na webu. Dostupná by měla být ještě letos v létě nebo na podzim, plný užitek tak přinese od příštího roku.

Plán na vlny veder nemá ani Plzeň. Když teploty překročí 30 stupňů Celsia, tak do ulic vyjíždí kropicí vozy, které jezdí až do 18. hodiny. „Město Plzeň se snaží mírnit horko dále zejména výsadbou stromů a udržováním vodních nádrží jako jsou rybníky, jezírka, kašny, fontány. Mimořádným projektem bylo naplnění Velkého boleveckého rybníka,“ uvádí vedoucí tiskového oddělení Eva Barborková.

Ve druhé fázi by Praha chtěla „oázy“ i otevírat. Ve spolupráci s městskými částmi nebo službami by mohlo dojít k výběru veřejně dostupných prostor, které by byly vychlazené a kde by byla k dispozici pitná voda. Ty by mohly vzniknout třeba na úřadech, které by jim vyhradily jednu místnost, nebo v nevyužívaných magistrátních budovách. I ty by se pak propsaly do připravované mapy.

„Cíl je jednak zdravotní, jednak nabízí nějakou pohodu a ve třetí řadě bychom chtěli, aby možnosti ochlazení dostaly i osoby, které se k němu normálně nedostanou. Mluvím například o ohrožené skupině obyvatel, která nechodí do obchodních center, kde je klimatizace, nejezdí metrem, ve kterém se ochladí, nemají klimatizace doma nebo v autě,“ popisuje Líbová.

Podobný plán má město pro zmiňované osoby bez domova pouze pro zimní měsíce, kdy mohou přečkat noc na vyhřátých lodích, kde si dají i teplý pokrm nebo nápoj. Podobnou službu pro letní horka ale zatím nemá žádné z českých měst.

Nejdůležitější fází je podle Líbové ale ta třetí – vytvoření krizového plánu, do kterého by se měl zapojit i odbor bezpečnosti a krizového řízení, policie, hasiči a složky integrovaného záchranného systému.

„Cílem je, aby věděly, že když se blíží vlna veder, tak Praha spouští krizový plán. Vlastně by to mělo fungovat obdobně, jako když jde povodeň a je přesně popsané, co se v každém kroku dělá,“ popisuje Líbová, která doufá, že by plán mohl fungovat od roku 2030.

