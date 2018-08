Otázky a odpovědi: Co dělají čeští vojáci v Afghánistánu a proč jich tam pojede ještě víc?

Kolik českých vojáků je v tuto chvíli v Afghánistánu?

K 12. červenci 2018 sloužilo v Afghánistánu 249 českých vojáků, uvádí ministerstvo obrany na svých webových stránkách. Z toho 173 tvoří 10. strážní rotu, která střeží základnu Bagrám.

Čeští vojáci jsou v Afghánstánu už od roku 2002 a za tu dobu se jich tam vystřídalo přibližně 9000.

Sirény na počest a smuteční akt na letišti. Projděte si harmonogram piety k uctění padlých vojáků Číst článek

Nyní jsou součástí mise NATO Resolute Support (Rozhodná podpora). Té se momentálně účastní přibližně 16 tisíc lidí z 39 zemí NATO a dalších partnerů. Centrum mise je v Kábulu a na základně Bagrám a její hlavní úlohou je výcvik, asistence a pomoc místním bezpečnostním silám a ochrana tamních obyvatel.

Co přesně tam dělají?

Čeští vojáci plní v Afghánistánu několik úkolů. U mezinárodního letiště Hamida Karzáího je velitelství, které zabezpečuje podporu všech českých vojáků v zemi a také letecký poradní tým, který pomáhá cvičit afghánské piloty a další personál.

Důležitou částí české mise je strážní rota BAF (zkratka v angličtině označuje leteckou základnu Bagrám), která pomáhá střežit největší vojenskou základnu v zemi.

Další Češi jsou podle ministerstva obrany na různých pozicích na velitelstvích operace Resolute Support v Kábulu a Bagrámu.

Čeští vojáci v Afghánistánu se symbolem soudržnosti roty, Husitským praporem | Foto: des. R. H. | Zdroj: www.mise.army.cz

Jak problematická je mise v Afghánistánu?

Mise v Afghánistánu patří k těm nejnebezpečnějším. Svědčí o tom čísla úmrtí českých vojáků v zahraničí. Z celkového počtu 28 padlých od roku 1991 jich zemřelo 13 právě v Afghánistánu, z toho 9 po útoku sebevražedného atentátníka.

Pro představu – když koncem ledna bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) navštívila vojáky v Afghánistánu, sdělili jí i novinářům, že od loňského října čelila strážní rota dvěma útokům pomocí nástražných výbušných zařízení. „Vojáci, kteří tu byli napadeni, byli v té situaci poprvé, ale zachovali se jako při nácviku v České republice, a zvládli to,“ řekl tehdy velitel strážní roty Roman Rostás.

Proč je důležitá základna Bagrám?

Letecká základna Bagrám se nachází zhruba 60 kilometrů severně od Kábulu. Její jméno je odvozeno od blízkého městečka, u kterého se ještě před rozpadem Sovětského svazu nacházela sovětská vojenská základna.

Dnes je Bagrám největší vojenská základna v zemi a její velkou výhodou jsou dvě letecké ranveje, které umožňují start velkých i malých letadel. Základna je aktivně využívána, podle webových stránek amerických vzdušných sil na ní letoun přistane nebo z ní odletí v průměru každé 3,6 minuty.

Ještě v roce 2013 obývalo podle New York Times základnu 150 000 členů zahraničních jednotek. Loni v červnu už to bylo jen 14 000 členů (z toho 9000 Američanů).

Bezpečnostní situace v okolí Bagrámu se poslední dobou zhoršuje. „Bývala to jedna z nejžádanějších pozic v Afghánistánu. Plat byl nadprůměrný, základna dobře střežená. Okolní provincie Parván byla jedním z nejbezpečnějších míst v zemi, známá jako oblast bez Tálibánu,“ napsal deník loni v červnu. Podle něj se situace změnila v roce 2016 a Tálibán rozšířil své operace do většiny země.

Ochranu rozsáhlé základny letos v dubnu popsal kapitán Viktor Patia: „10. strážní rota BAF převzala operační úkol. Nyní musíme zúročit to, na co jsme se připravovali déle než půl roku. Úkol to není lehký. Chránit základnu o velikosti města proti vnějšímu napadení je opravdovou výzvou.“

Pohled na základnu ze vzduchu:

Co bude následovat?

10. strážní rota, ke které patřili zesnulí vojáci, v říjnu 2018 skončí svou misi. Čeští vojáci budou základnu Bagrám hlídat dál tak, jak to dělají už pět let. V říjnu tak dojde pouze k prostřídání stávající jednotky za novou, která se v tuhle chvíli podle ministerstva obrany připravuje a cvičí.

Budou se mise posilovat?

Česká vláda a následně pak i Parlament a Senát schválily letos na jaře navýšení počtu vojáků v Afghánistánu. „V Afghánistánu tak bude naše armáda od příštího roku pokračovat v celkovém počtu do 390 vojáků,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Petr Sýkora z tiskového oddělení ministerstva obrany. Vojáci podle něj budou pokračovat ve výcviku místní armády, policie a pilotů.

„Naše armáda bude pokračovat ve výcviku místní armády a policie. Konkrétně se zaměří se na výcvik afghánských vzdušných sil v Kábulu (výcvik pilotů a osádek vrtulníků) a na výcvik místních jednotek pozemních sil v provincii Herat a místní policie v provincii Logar.“

Střelecká příprava českých vojáků v Afghánistánu | Foto: Daniel Píša | Zdroj: www.mise.army.cz