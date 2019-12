V jeden čas, ale pokaždé jinak. Regionální studia Českého rozhlasu rozezní Rybova mše vánoční

Rybovu mši vánoční si mohou lidé vpodvečer v 18.00 poslechnout v různém provedení na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.

Například z Liberce uslyší posluchači Českou mši vánoční z kostela Nalezení svatého Kříže, na Olomoucku z chrámu v Zábřehu a ve středních Čechách z katedrály svatého Víta.

Také žáci a přátelé základní umělecké školy v pražské Hostivaři už mají v katedrále svatého Víta nazkoušeno. Za varhany usedl Josef Kšica.

„Hrál jsem ji už asi několiksetkrát a vždy je to pro mě čest. Jako kapr patří k jídlu, tak Rybovka patří jako hudba k vánoční náladě,“ popsal pro Radiožurnál.

Za společným projektem Českého rozhlasu a uměleckých škol stojí Jiří Dohnal z rozhlasového hudebního nakladatelství.

„V chrámu svatého Víta, úžasné katedrále, již osm let spolupracuji se Základní uměleckou školou Praha 10 Hostivař. A napadlo mě, že když to dělá jedna základní umělecká škola, zda to nedělají i další. Oslovili jsme proto další regiony a skutečně se povedla tato myšlenka realizovat a jsem za to hrozně rád,“ popisuje Dohnal.