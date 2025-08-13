Česká muniční iniciativa dodala letos na Ukrajinu již jeden milion kusů nábojů, oznámil Fiala
Prostřednictvím české muniční iniciativy dostala letos Ukrajina již jeden milion kusů velkorážové munice. Po středečním on-line jednání takzvané koalice ochotných to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Loni pomohla česká muniční iniciativa Ukrajině, jež se čtvrtým rokem brání ozbrojené ruské agresi, dodat 1,5 milionu nábojů. Koalice ochotných je skupina států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti agresi.
Český ministerský předseda při středeční virtuální schůzce ocenil koordinaci postojů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a uvítal, že se schůzky koalice ochotných poprvé zúčastnil i viceprezident USA J. D. Vance.
„Mohu také oznámit, že jsme k dnešnímu dni prostřednictvím české muniční iniciativy letos na Ukrajinu dodali již jeden milion kusů velkorážové munice,“ dodal.