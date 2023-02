Bez nejvyšší prověrky nebude Michl moci řádně vykonávat funkci, shodli se Rusnok a Nerudová

Chybějící nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky může guvernérovi České národní banky (ČNB) Aleši Michlovi bránit plnohodnotně vykonávat jeho funkci. V pořadu Otázky Václava Moravce to uvedli bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok a bývalá předsedkyně komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová. Server Echo24 napsal, že Michl na nejvyšší prověrku čeká od loňského května, standardní lhůta pro vydání prověrky na stupeň přísně tajné uplynula tento týden. Praha 15:56 19. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chybějící prověrka může podle Nerudové ohrozit důvěryhodnost centrální banky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Michl byl jako člen bankovní rady ČNB podle serveru držitelem prověrky ve stupni tajné, o nejvyšší stupeň požádal v květnu poté, co prezident Miloš Zeman oznámil jeho jmenování guvernérem ČNB.

Česká spořitelna dostala pokutu. ČNB ji uložila za neuchování telefonních záznamů s investory Číst článek

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) má na takové řízení devítiměsíční lhůtu. Ředitelka odboru komunikace ČNB Petra Krmelová Echu24 potvrdila, že Michl nejvyšší stupeň prověrky v devítiměsíční lhůtě neobdržel. Řízení nebylo dosud ukončeno.

Rusnok v České televizi uvedl, že když sám musel žádat o vyšší stupeň prověrky, řízení trvalo zhruba čtyři měsíce. „Bylo by to něco, co jsme nikdy nezažili, všichni guvernéři tento stupeň získali a měli prověrku platnou,“ řekl k možnosti, že by Michl v řízení neuspěl. Požadavek na nejvyšší stupeň podle něj stanovuje vnitřní předpis ČNB.

Chybějící prověrka může podle Nerudové ohrozit důvěryhodnost centrální banky a guvernérovi může bránit plnohodnotně vykonávat funkci. Nemohl by totiž získávat všechny utajené informace nutné k jednání vlády či Bezpečnostní rady státu.

Lhůty v nouzovém stavu

Krmelová serveru Echo24 řekla, že u řízení NBÚ je nutné vzít v potaz, že v době podání žádosti byl v Česku nouzový stav, při kterém lhůty neběží. Mluvčí úřadu Jaromír Kadlec nicméně uvedl, že „v naprosté většině případů je bezpečnostní řízení ukončeno před uplynutím základní lhůty“, doplnil server.

Inflace se na dvě procenta dostane v příštím roce, říká guvernér národní banky Michl. Řeší i sílu měny Číst článek

Ze statistiky NBÚ pak plyne, že polovina prověrek v případě, který se týká Michla, je vydána nejpozději do čtyř měsíců od podání žádosti.

Zeman v lednu nepřímo potvrdil, že do funkce ředitele kanceláře ČNB zamíří ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš. Podle pozdějšího vyjádření Krmelové bankovní rada ČNB o obsazení funkce zatím nerozhodla. Rusnok možný Krulišův nástup kritizoval. „Možná je to skvělý člověk na jinou pozici, ale rozhodně ne na tuto,“ konstatoval Rusnok.

Jde podle něj o významný post, člověka, který se stará o celou radu a je neustále přítomný na jejích jednáních. „Po 30 let to byl člověk, který vycházel z nitra ČNB, kterou musí perfektně znát,“ uvedl Rusnok.

Pro organizaci chodu ČNB je nutné znát veškeré provozy, doplnil. „Z čistě personalistického hlediska mi připadá nešťastné tam brát někoho zvnějšku, ať je sebegeniálnější,“ dodal.