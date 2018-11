Pět pokut za 1,6 milionu, agresivní obchodní praktiky. Inspekce varuje před Českým mincovním obchodem

Česká obchodní inspekce důrazně varuje před Českým mincovním obchodem, který prodává ve svém e-shopu pamětní mince a medaile. Navíc prohřešky společnosti se neustále opakují. Inspektoři tak Českému mincovnímu obchodu uložili už pět pokut v celkové výši téměř 1,6 milionu korun, informuje Radiožurnál. Kromě nátlaku využívá podle inspekce e-shop i agresivní obchodní praktiky. Praha 7:05 16. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český mincovní obchod | Foto: Reprofoto Český mincovní obchod | Zdroj: Český rozhlas

Dvaapadesátiletý finanční poradce Jiří Pihera sbírá mince a medaile. Přes známého se dostal k nabídce Českého mincovního obchodu, ve kterém si i několikrát zboží objednal. Jenže letos v létě přišla panu Piherovi SMS od vymahačské společnosti Alektum group, že Českému mincovnímu obchodu dluží peníze.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obchodní inspekce důrazně varuje před Českým mincovním obchodem. Více si poslechněte v reportáži Barbory Kladivové.

„Řekli mi, že dlužím částku okolo dvou tisíc korun a abych tuto částku zaplatil. Jelikož jsem věřil, že nic takového nedlužím, tak jsem odpověděl na tu SMS, že nic nedlužím. Byl mi poslán mail ‚Výzva k úhradě dluhu‘. Je tam napsáno, že právním důvodem vzniku pohledávky je neuhrazená faktura za objednané zboží,“ říká Radiožurnálu Pihera.

V emailu navíc pana Piheru společnost upozorňovala, že jeho údajný dluh každým dnem narůstá. Finanční poradce se nenechal zastrašit a firmě odepsal, že případ předává nejen České obchodní inspekci ale i spotřebitelskému centru dTest.

Odpověď na email dorazila na konci července se sdělením: Na základě vašeho vyjádření k případu u nás zastavujeme inkasní kroky a předáváme Českému mincovnímu obchodu k reklamaci.

„Já osobně bych všechny lidi před nákupem varoval, protože se jim může stát to samé, co se stalo mě,“ dodává Pihera.

Nepravdivé informace

Takových případů jsou v Česku podle spotřebitelských center stovky. Jen na dTest se obrátí každý měsíc desítky lidí.

Inspekce dala Českému mincovnímu obchodu pokutu 530 tisíc. Používal praktiky 'šmejdů' Číst článek

Podle právníka dTestu Lukáše Zeleného jde o nekalou obchodní praktiku ze strany Českého mincovního obchodu. „Nejčastěji si spotřebitel objedná jednu minci a po jejím převzetí je automaticky zařazen do takzvaného sběratelského servisu, což znamená, že mu chodí další mince, aniž by si je objednal. O této skutečnosti je však spotřebitel informován na vnitřní straně obálky, což jednoznačně není místo, kde by takovou informaci průměrný spotřebitel hledal,“ vysvětlil Zelený.

Před Českým mincovním obchodem důrazně varuje i Česká obchodní inspekce. Kromě agresivní obchodní praktiky klamou spotřebitele nepravdivými informacemi - třeba tím, že na pamětní minci je český granát, přestože to nebyla pravda.

Kolik pokut už inspekce obchodu udělila, říká její mluvčí Jiří Fröhlich: „Doposud bylo ukončeno deset kontrol a pravomocně bylo společnosti uloženo pět pokut v celkové výši 1 580 000 korun. Pokuty ve výši 530 000 korun už byly uhrazeny a pokuty za 1 050 000 korun čekají na uhrazení, ještě ale není po datu splatnosti.“

Sběrné suroviny

Podle České obchodní inspekce spor zřejmě skončí u soudu - Český mincovní obchod totiž s pokutami nesouhlasí a podává žaloby na inspekci. Na dotazy Radiožurnálu ohledně pokut a stížností spotřebitelů ale společnost nereagovala.

Agresivní praktiky, vnucování neobjednaného zboží. Inspekce varuje před Českým mincovním obchodem Číst článek

Český mincovní obchod má sídlo ve Švýcarsku - s jeho dozorovými orgány inspektoři spolupracují - zavřít e-shop ale ze zákona nemůžou. Českému mincovnímu obchodu letos podle ředitele společnosti České dukáty Lukáše Jokla pomáhají i speciální edice mincí České národní banky.

Lidé si totiž společnosti mezi sebou často pletou. „Široká veřejnost, která si chce jednou, dvakrát za rok koupit minci, tak může sednout na lep někomu, kdo třeba dá na trh nevýhodnou nabídku, podezřele nízkou nabídku, která není taková, že by to zboží mělo hodnotu v budoucnosti,“ dodal Jokl.

Podvedení lidé se často obracejí třeba i na společnost Česká mincovna, aby posoudila kvalitu zakoupeních mincí a medailí. Ta je podle jejího marketingového manažera Jaroslava Černého často velmi nízká. „Pokud je ta mince nebo medaile zušlechtěna ryzím kovem, tak nemá žádnou hodnotu a víceméně je to jen kus kovu, který vám vykoupí v každých sběrných surovinách,“ řekl Černý.

Pozornost Českému mincovnímu obchodu věnuje i Centrální banka. Ta v minulosti obchod pokutovala. Třeba kvůli duplikátům dvou eurových mincí.