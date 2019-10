Parkovací podvod: inspektoři varují před firmou u pražského letiště. Účtuje si víc, než uvádí na internetu

Česká obchodní inspekce varuje před parkovištěm Go and Fly, které nabízí své služby poblíž pražského letiště, zjistil Radiožurnál. Provozovatel podle inspekce účtuje za parkování jiné částky, než uvádí v ceníku na internetu. Navíc není jasné, kdo za společností ve skutečnosti stojí. Praha 11:14 22. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Provozovatel podle inspekce účtuje za parkování jiné částky, než uvádí v ceníku na internetu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Monika Hamerníková letěla začátkem července na pět dní do Anglie. A protože není z Prahy, hledala parkování blízko letiště. Nakonec si vybrala podle – na první pohled – výhodných cen. Zvolila společnosti Go and Fly.

Falešná reklama na mBank cílí na uživatele sociálních sítí. Snaží se získat jejich hesla Číst článek

„Zarezervovala jsem si to prostřednictvím webu s tím, že mi přišlo potvrzení, že tam na mě budou čekat. Byla tam adresa Horní Středokluky a na webu je adresa Aviatická. S tím, že jsem počítala, že to bude stát 70 Kč krát pět, což je 350 korun,“ popisuje výběr Hamerníková.

Na parkovišti v průmyslovém areálu, kde sídlí například betonárna, pak paní Hameníková čekala bezmála hodinu na odvoz na letiště. Navíc za parkování zaplatila o 150 korun víc, než stálo v oficiálním ceníku, to znamená 500 korun.

„Když jsem po něm chtěla nějaký papír, potvrzení o platbě, řekl, že si to mám vyžádat e-mailem, což jsem tedy udělala po návratu. Ale do teď – a to máme říjen – mi nikdo neodpověděl. Urgovala jsem to asi ještě dvakrát,“ dodala.

Monika Hamerníková se tak kvůli navýšené ceně obrátila na Českou obchodní inspekci (ČOI), která případ začala prověřovat, sdělil Radiožurnálu mluvčí Jiří Fröhlich.

‚Uklidni se, Vietnamčíku.‘ Kontrolora z obchodní inspekce čeká kvůli napadení prodejce soud Číst článek

„ČOI se na konkrétním parkovišti pokusila zaparkovat také auto. Nakonec bylo místo správné částky naúčtováno za tři dny 210 korun, částka téměř dvojnásobná, tedy částka téměř 400 korun. ČOI teď zjišťuje, kdo je provozovatelem parkoviště,“ uvedl Fröhlich.

Ten totiž není nikde uvedený a není možné ho najít ani na webových stránkách parkoviště. Česká obchodní inspekce ho tak zařadila na seznam rizikových webů.

‚Končíme, nashle!‘

Špatné zkušenosti se službami společnosti Go and Fly má i Filip Škvor. Ten zaplatil přes 700 korun, jenže neměl auto kam postavit. Parkoviště bylo totiž i přes rezervaci plné. Firma mu navíc stále nevrátila peníze. Teď vyzývá další podvedené klienty, aby se s ním spojili.

„Případně ať se na mě obrátí, já nemám problém s těmi lidmi komunikovat a nemám problém vzájemně ty lidi propojit a po společné domluvě věřím, že se toho někdo ujme.“

Se společností, která nabízí parkování u letiště, se spojil několikrát i Radiožurnál. Nejdřív ve firmě údajně nebyl nikdo, kdo by s médii mohl komunikovat. Po několika telefonátech dostala redakce přislíbený rozhovor.

Nakonec se vyjádřil jeden ze zaměstnanců firmy: „Tato firma za 14 dní končí, takže je nesmysl něco řešit, že jo. Tak se nezlobte a mějte se hezky. Nashle!“ uvedl stroze.

Česká obchodní inspekce teď vede se společností Go and Fly správní řízení o výši pokuty za klamavou obchodní praktiku. Může udělit až pětimilionovou pokutu. Firma nabízí své služby také přes rezervační portál TravelCar, který provozuje francouzská společnost.