Nabídnout svůj mandát je skoro už zbytečné gesto, říká k rezignaci Peksy předseda Bartoš

Štěpí se Česká pirátská strana? Proč se rozhodli podržet ve funkci místopředsedu Jakuba Michálka? Po odvysílání rozhovoru navíc rezignoval další místopředseda Mikuláš Peksa. „Jsou tam nějaké názorové proudy, ale nehovořil bych o frakcích," komentuje současné dění ve staně předseda Pirátů Ivan Bartoš. Interview Plus Praha 17:04 5. listopadu 2019

Dodává, že nějaký, třeba i komunikační problém občas „vybublá“. „Ale máme i členské podněty, které zvrátí rozhodnutí předsednictva, nebo se na členský podnět někdo z předsednictva či vedoucího odboru odvolá. Nevšiml jsem si, že by byli Piráti navenek nějak nestabilní,“ říká předseda Bartoš.

Podle něj i Michálkova kauza něco přinést může, a sice že už lidé, kteří Piráty neznali, vědí, že vnitrostranické hlasování, ale i smlouvy a účetnictví mají veřejně na platformě Fórum Pirátské strany.

„Špinavé prádlo“ Pirátů se začalo na veřejnosti prát ve chvíli, kdy se na fóru objevily posty šéfky personálního odboru Jany Koláříkové. Místopředsedu a šéfa poslaneckého klubu Jakuba Michálka nijak nešetřila, tvrdila, že straníkům vyhrožuje, šikanuje je a je na čase jeho chování řešit. Svůj postoj směrem k Michálkovi na fóru napsal i další místopředseda a europoslanec Mikuláš Peksa.

Konec Peksy

„Avizoval jsem svou rezignaci na druhou půlku listopadu. Vzhledem k rozhodnutí celostátního fóra a skutečnosti, že jsem byl v neděli zvolen předsedou Evropské pirátské strany, necítím potřebu čekání prodlužovat a tímto se s okamžitou platností vzdávám funkce místopředsedy České pirátské strany,“ napsal na twitteru Peksa.

Jeho vyjádření se objevilo až po odvysílání rozhovoru s předsedou Bartošem. O oznámení rezignace předseda v tu chvíli ještě nevěděl, v rozhovoru se proto vyjádřil jen k Peksovu avizovanému odchodu. „Na jednu stranu je tam nějaké gesto, podle kterého Mikuláš podpořil členský podnět. Na druhou stranu se můžu ptát, jak reálné a vážné to jeho vyjádření je. Když svou rezignaci v případě neodvolání Michálka ohlásil na konec listopadu a v prosinci končí mandát celému republikovému předsednictvu,“ uvedl.

Za celé své dvouapůlleté působení v předsednictvu Pirátů si prý Bartoš nevšiml, že by se kdy chopil nějaké zásadní iniciativy např. ve věci sociální komise ve sněmovně. „Nabídnout k dispozici svůj mandát je takové skoro už jen… zbytečné gesto,“ myslí si.

Konec Ferjenčíka?

Podobně jako o Michálkovi se v posledních dnech mluvilo o odvolání dalšího Piráta, poslance Mikuláše Ferjenčíka. „Nebudu jmenovat zakladatele tohoto podnětu na fóru, ale je to enfant terrible Pirátské strany. Byl to podle mě nesmysl a taky se ukázalo (vnitrostranickým hlasováním), že se to nedostalo ani na celostátní fórum,“ komentuje.

„Takové vypálení odvolání Ferjenčíka v době, kdy se řeší úplně jiná kauza… Díky tomu se pak dostal na titulky některých novin. To bych viděl jako ‚zlejškost‘ některých novinářů, kteří si chtěli jen přiložit. Přitom to vůbec nebylo relevantní,“ dodává.

Dění kolem některých členů předseda přesto nepovažuje za nějaký vnitrostranický boj, ale za demokratickou celorepublikovou diskusi České pirátské strany.

„Je to vlastně dobrý signál. Politika totiž není jen to, co se děje ve sněmovně, kde myslím odvádíme dobrou práci. Je taky jasné, že se musíme soustředit i na to, aby se nám nerozbíjely vnitřní vztahy a kompetenční problémy pak nenaskakovaly do nějakých osobních rovin.“

Transparentnost nezměníme

Přestože Pirátům mnozí vyčítají nezkušenost nebo je slovy samotného Bartoše považují za bandu mladých amatérů a nadšenců, nechce na otevřeném způsobu hlasování na internetu vlastně ani nic měnit. Ostatně i předsudek o mladých amatérech vzápětí rozporuje příkladem členů, kterým je 60 let. Jemu samotnému bude 40.

„Jedna věc, která se mi teď jen utvrdila, je volba transparentnosti. Ať si to kdo chce, jak chce interpretuje, tak je to správná věc a je to naše DNA. V tom nebudeme měnit nic. Řada těch, co se na fóru vyjadřovala emotivními výraz, se určitě chytne za nos a začne přemýšlet o každém slově. Každé má svou váhu.“

Piráti prý nasadili pekelné tempo a tah na branku. „Ale nesmí to být ten instantní úspěch a strana si taky trochu může natlouct nos nebo se i zastaví růst.“ Piráti si nechali zpracovat svůj volební potenciál, který by měl být 19 procent.

Úspěch je prý ale postaven na něčem jiném: na dobré náladě, na vzájemném respektu a respektu limitů každého jednotlivce. „Stále je u nás většina lidí dobrovolníků, přesto táhneme za jeden provaz… Vždy opakuji toto sportovní heslo: Vyhraj, nebo se pouč, ale neprohrávej. To bychom si z (posledních kauz) měli odnést a taky řešit problémy, které se teď odkryly nebo byly dlouho neřešené.“

Piráti vs. ANO

Piráti se podle říjnového simulovaného výsledku voleb STEM pohybují s 12,2 % na druhém místě, volby by ale vyhrálo hnutí ANO (33,1 %). Jak se chtějí výsledku ANO přiblížit? „My jsme se rozhodli dělat politiku jinak než ANO,“ odpovídá Bartoš.

„Andreji Babišovi (ANO) je dost jedno, kterých 30 % lidí ho zvolí… Sice tady vytváří iluzi silného Česka, to ale není ani podle čísel pravda. Začínal jako strana středu, oslovoval podnikatele, pak udělal jakési kroky… nasadil politiku orbánovského typu, nafotil se s tureckým prezidentem Erdoganem.“

„Pro mě je důležité, aby to, co děláme, byla dobrá politika. A když děláte věci dobře, tak taky vycházíte z opravdových dat, a ne z grafů, které si sami vytvoříte.“

Nejdůležitější je podle Bartoše to, jak se tady lidem daří a jak se jim v Česku žije nebo jaké mají jistoty, například ve vzdělávání. „To je vektor, který Babiš vůbec neřeší, protože jen šermuje s grafy. Místo toho, aby si poslechl příběhy obyčejných lidí,“ dodává.

Víc si poslechněte v audiozáznamu Interview Plus. Ptal se Michael Rozsypal.