Schůzka o bezpečnosti ČR bez ANO a SPD? Čeští politici se chovají nesmírně hloupě, říká politolog Kubáček

Zástupci vládních stran se spolu s Piráty minulý týden shodli, že je potřeba zvyšovat výdaje na obranu a posílit evropské křídlo NATO. Na speciální schůzku, kterou svolal premiér Petr Fiala z ODS, však nedorazili politici z hnutí ANO a SPD. „Bohužel nemáme žádnou autoritu, která by všechny dokázala povolat, aniž by namítali, že je to součást kampaně,“ říká v pořadu Jak to vidí... politolog Jan Kubáček. Jak to vidí... Praha 11:31 18. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S debatami o bezpečnosti nelze čekat na to, až skončí kampaň, myslí si politolog Jan Kubáček (ilustrační foto) | Foto: 奏花杠 | Zdroj: Pixabay | Licence Pixabay,©

„K reprezentativnímu setkání ohledně zajištění bezpečnosti země u nás nedošlo,“ shrnuje politolog Jan Kubáček. „Opozice se ani neobtěžovala přijít, i když mohla představit alternativy.“

Promiňte. Máme kampaň

Neobstojí ani argument, že zrovna prožíváme „supervolební“ rok. „Svět kolem se kvůli nám nezastaví. Nikdo na nás kvůli tomu nebude brát ohledy. Chování českých politiků je tedy nesmírně hloupé a nevyzrálé,“ myslí si politolog.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: politolog Jan Kubáček. Moderuje Jan Burda

„Bohužel nemáme žádnou autoritu, která by všechny dokázala povolat, aniž by namítali, že je to součást kampaně.“ Kubáček se obává, že všechno, co bude mít strategický charakter, teď bude zpolitizováno. Čekat ale na dobu po volbách nejde.

Spoustu otázek je potřeba rozhodnout teď. „Potřebujeme podpořit domácí průmysl. Potřebujeme si říci, jak zapojit dostupné energie, co chceme měnit na půdě EU ve vztahu ke Green Dealu, jak zapojit domácí zbrojní průmysl, hasiče, policii, záchranáře. Bez toho je jakákoli bezpečnostní otázka nemyslitelná,“ vypočítává.

‚Parchant jeden.‘ Schillerová se opřela do premiéra Fialy kvůli schůzce o obraně. Podle něj ztrácí nervy Číst článek

S postojem, který máme, nám podle Kubáčka může brzy ujet vlak. „Na strategických věcech by měla být shoda bez ohledu na názory. Bohužel vládní i opoziční týmy nedokážou zpolitizovanost, agitaci a honění se za prázdnými referencemi odhodit a svrchovaně jednat. Když to ale zvládne Izrael, který je v permanentním politickém kvasu, dokážeme to i my. Vyžaduje to ale mentální přenastavení.“

Celounijní debata

Důležitou součástí toho všeho jsou průběžná jednání, do kterých bude pravidelně zapojována i opozice. Téma bezpečnosti se totiž netýká jenom zbrojních firem.

„Je to o zapojení chemického průmyslu, je to o strojírenství, dostupnosti oceli a mnoha dalších věcech. Vyžaduje to velkou debatu v rámci celé Unie, jak toto garantovat a jak udržet nejen ekonomickou, ale hlavně společenskou stabilitu. Je to tedy mnohem hlubší téma, které překračuje zjitřené volební agitace, které teď prožíváme a prožívat ještě budeme,“ dodává Jan Kubáček.