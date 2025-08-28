Česká politika vůči Izraeli je vyvážená, míní ODS. Reagujme, v Gaze probíhá genocida, nesouhlasí SPD
Premiér Petr Fiala (ODS, Spolu) a prezident Petr Pavel ve čtvrtek jednají o svých postojích k dění na Blízkém východě. Vláda podporuje Stát Izrael v jeho boji za existenci, Petr Pavel argumentuje neudržitelnou humanitární situaci v Gaze. „Naše politika vůči Izraeli je vyvážená,“ říká předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS, Spolu). „Skutky v Gaze naplňují definici genocidy,“ oponuje europoslanec Ivan David (SPD).
Prezident Pavel říkal, že za poslední izraelské akce v Gaze se dá jen velmi těžko postavit. Mělo by to Česko akcentovat při jednání s izraelskými partnery?
Žáček (ODS, Spolu): Česko ty informace, které já má třeba z ministerstva zahraničí, akcentuje. Podporujeme generálně Izraele, který po brutálním útoku ze 7. října, jenž celou tuto šílenou situaci rozpoutal, bojuje na sedmi frontách.
Mělo by Česko změnit svůj postoj k Izraeli? Diskutují europoslanec Ivan David (SPD) a předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS, Spolu)
A zároveň jako nejbližší partneři státu Izrael z Evropské unie jsme schopni některé kritické pohledy prezentovat izraelským představitelům. Čili souhlasím se slovy premiéra, že je naše politika vůči Izraeli vyvážená.
Mělo by Česko reagovat třeba na pondělní dvojitý útok izraelské armády na nemocnici v Chán Júnisu, který má nejméně 20 obětí?
David (SPD): Představitelé České republiky by měli reagovat na tyto podněty, když to řeknu hodně eufemisticky. Celá řada států a mezinárodních organizací zcela jasně hodnotí situaci v Gaze jako genocidu – jedná se o Výbor OSN, Amnesty International, Lékaře bez hranic a dokonce izraelskou organizace B’Tselem.
Situace je neudržitelná a nelze se odkazovat na to, že se jedná o ochranu práva Izraele na bezpečnost, protože rozsah akcí a počet obětí je neudržitelný. Podle různých odhadů se počítá na 60 až 300 tisíc mrtvých. A nejedná se jen o informace orgánů z Gazy, ale mluví o tom různé organizace.
Proklamace bez významu
Prezident připomíná, že je třeba vyvíjet tlak na hnutí Hamás, aby propustil zbývající rukojmí. Přispívá aktuální izraelská ofenziva v Gaze k tomuto cíli?
Žáček: Izrael je ve velmi složité situaci. Proklamace evropských lídrů, které říkají, že Hamás něco musí, nemají žádný dopad, pokud na toto teroristické hnutí, které v kontextu podpory Íránu rozpoutalo celou tuto šílenou válku, není tlak. Izrael si to velmi dobře uvědomuje, proto je ozbrojen a působí prostřednictvím síly.
Nedomnívám se, že bychom zabředli do dalšího kola války v Gaze. Nicméně je to prostředek, jakým způsobem izraelská vláda na Hamás může tlačit. Protože to, co říká OSN a evropští lídři, nemá žádný význam. Hamás rozumí jedině síle.
Pomohlo by humanitárním cílům, kdyby Izrael přistoupil na šedesátidenní příměří navržené Katarem a Egyptem?
David: Skutky tam naplňují definici genocidy, nemá smysl to zpochybňovat. Pokud existují nějaké návrhy, které by vedly k řešení situace, tak je samozřejmě podporujeme.
Podle čerstvé zprávy OSN a dalších mezinárodních organizací trpí čtvrtina obyvatel Gazy hladomorem. Co by pomohlo odvrátit jejich tíživou situaci?
Žáček: Jednoznačně definitivní kapitulace Hamásu, vydání ostatků izraelských obětí a živých osob, které byly uneseny v rozporu s mezinárodním právem během brutálního útoku na Izrael.
Konflikt mohl skončit – a nejenom izraelský premiér Benjamin Netanjahu to opakoval několikrát – druhý den v případě, že Hamás bude reagovat tak, jak by měl. Ale je to teroristická organizace, nestátní entita, která ovládá Palestince v Pásmu Gazy a v jejich neprospěch prostě prodlužuje tento konflikt.
Lidský štít z Palestinců
Z mezinárodní scény zaznívá ale také to, že Izrael by měl otevřít více cest pro humanitární pomoc. Panují tam odlišné názory na pořadí priorit – jestli nejprve porazit Hamás, což je strategie Netanjahuovy vlády, anebo zohlednit humanitární důvody.
Žáček: Situace je zapeklitá, protože s výzvami proti Hamásu neuspějete. Má vydírací potenciál, schovává se za lidský štít z Palestinců a nejde mu o vytvoření palestinského státu, ale o zničení Izraele. Dělá cokoliv, aby naplnil své cíle, bez ohledu na to, jaké to má dopady. O čem se s nimi chcete bavit?
Jakmile jim dáte 60 dní, tak je to podpoří, ukáže jim to, že jejich cesta, to znamená útok na Izrael a únos izraelských občanů, byla správná. Když proti sobě stojí demokratický stát s jemu podřízenou armádou a teroristická organizace, která infiltrovala palestinskou infrastrukturu, tak je boj, který je dán mezinárodním právem, velmi těžký.
David: Tomu, že Stát Izrael má vnitřní demokratickou strukturu, odpovídají rozsáhlé protesty Izraelců proti jednání v Pásmu Gazy. Argumentují, že Benjamin Netanjahu se snaží prodlužovat válku, protože mu hrozí vězení za korupci a přišel by o ochranu, kterou mu poskytuje ústava.
Z toho je zřejmé, že nelze obhajovat tuto situaci tím, že Izrael je vnitřně demokratická země, a tvrdit, že nejdříve necháme Palestince zemřít hlady a pak se o ně budeme starat.
Evropská unie má společnou pozici rady, ze které plyne možnost nebo i nutnost zamítnutí exportu zbraní, pokud by to mohlo vyvolat nebo prodloužit ozbrojené konflikty. Je tedy v momentální situaci na místě vývoz zbraní do Izraele?
David: Je to otázka nejenom vývozu, ale také umožnění používání zbraní. Za předpokladu, že jsou používány k těmto účelům, je z humanitárního a politického hlediska sporné, zda je namístě umožnit vyvážení zbraní do země, která se podílí na páchání genocidy.
Žáček: Vzhledem k tomu, že nemůžeme vidět konflikt v Gaze odděleně od všech ostatních front konfliktů, které Izrael vede – to znamená od situace v Libanonu, v Sýrii, Iráku, Íránu – tak si myslím, že to moudré není. Také Spojené státy, které jsou hlavním spojencem v případě dalšího útoku, zbraně dodávají.
Takže je zjevné, že Izrael, který potřebuje pomoc v některých komoditách, zejména raketách a protiletadlové obraně, ji dostávat bude. Evropské státy mnoho podpory nedodávají. Izrael je schopen podporovat své síly vlastními kapacitami.