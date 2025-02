Česká pošta a Balíkovna o pár korun podraží. Za lehké balíky bude chtít víc i Zásilkovna

Pokud plánujete z dovolené na horách poslat rodině nebo kamarádům pohled, tak se vám prodraží. Česká pošta totiž od soboty zvyšuje ceny. A netýká se to jen psaní - připlatí si i ti, kteří si nechávají důchod vyplácet v hotovosti. Podle mluvčího pošty Matyáše Vitíka jsou příčinou rostoucí personální náklady, dražší pohonné hmoty nebo energie. Praha 11:44 1. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká pošta (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Marketingové války mezi jednotlivými přepravci, kdy se balíky posílají tak, že pokryjí náklady, ale není tam ani minimální zisk, jsou dlouhodobě neudržitelné,“ poznamenává mluvčí pošty Vitík.

Dopis za 31,-

Jedno psaní odteď namísto 27 vyjde na 31 korun. A pokud chceme mít jistotu, že dopis dorazí do druhého dne, musíme koupit známku za 36 korun. Ceny stouply i u doporučeného psaní, a to o pět korun na 77 korun.

Poměrně výrazně si připlatí rovněž lidé, kteří si nechávají důchod vyplácet v hotovosti. Nově se jim z důchodu odečte 78 korun, doteď to bylo 35. Dotkne se to necelých 600 tisíc lidí.

Česká správa sociálního zabezpečení proto doporučuje, aby zvážili, jestli si nenechají vyplácet důchod na bankovní účet, jak to dělá už zhruba 80 procent klientů, přičemž podíl každý rok stoupá. Není nutné si přitom zakládat vlastní účet, je totiž možné, aby Česká správa sociálního zabezpečení posílala peníze třeba na účet manžela nebo manželky.

V příštích týdnech zdraží i balíková přeprava. Balíkovna, která spadá pod Českou poštu, bude od března o šest korun dražší. Registrovaní zákazníci za poslání balíku zaplatí 75 korun, neregistrovaní 85 korun.

Už od 20. února zdraží i soukromá Zásilkovna. Za balík do pěti kilogramů bude po internetových obchodech chtít o osm korun víc, tedy 72. Zásilkovna sice není na rozdíl od České pošty ve ztrátě, ale i ona reaguje na inflaci a taky v uplynulých letech investovala do provozu nebo do rozšíření své sítě.