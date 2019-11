Česká pošta má problémy s balíčky z Číny. Často jim chybí směrovací číslo nebo nejde načíst adresa

Objednávek ze zahraničních e-shopů skokově přibývá. Zatímco ještě před dvěma roky celníci zkontrolovali necelých 16 milionů zásilek, loni jich už bylo přes 27 milionů. To je nejvíc v historii. Podle celní správy by ale letos mohly padat nové rekordy. Z ciziny míří do Česka nejčastěji oblečení, kosmetika, hračky a taky elektronika - třeba chytré telefony. Češi si oblíbili hlavně čínské e-shopy. Obchodníci je totiž lákají třeba na bezplatné dodání. AUDIO Praha 18:06 25. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před Vánoci v Malešicích odbaví denně průměrně 200 tisíc zásilek. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pražských Malešicích, v největším třídícím centru v Česku, denně odbaví průměrně 100 tisíc zásilek. Během předvánočního období, které podle České pošty začíná už v září, je to až dvojnásobek.

„Vpovzdálí vidíte skener, který nám načítá údaje ze zásilek – z čárového kódu, který je součástí adresního štítku na zásilce. Jsou v něm schované veškeré údaje o adresátovi a o zásilce. Stroj si tu informaci načte a zásilka putuje třídícím strojem,“ vysvětluje Radiožurnálu vedoucí sběrného uzlu České pošty Pavel Dyškant u linky, která balíčky třídí.

Jak to vypadá v třídírně zásilek? Poslechněte si v reportáži

Zásilky, které přijdou z ciziny, se musí roztřídit ručně. Nejvíc – až 90 procent balíků – je podle Dyškanta z Číny. „Ten nárůst zaznamenáváme zhruba dva až tři roky nazpátek. Denně zpracujeme něco kolem 60 tisíc zásilek z Číny a během vánočního provozu se dostáváme až na 120 tisíc. Samozřejmě jsou to věci k mobilním přístrojům, jako jsou obaly a bezpečnostní skla či různé drobné hračky,“ přibližuje.

Chyby v adresách

Třídící pracovníci potom musí vysypat pytle s balíky různých velikostí. Každou zásilku berou do ruky, ze štítku pak musí vyčíst adresáta, což ale někdy není úplně jednoduché.

„Tady nemáte třeba vůbec poštovní směrovací číslo. Písmena jsou velice drobná, adresy neuspořádané. U čínských zásilek bývá adresa úplně zkomolená, takže směrovací číslo hledáte někdy na začátku, někdy v prostředku. V tom je ta komplikace samotného třídění. Zabere nám to určitě víc času než vnitrostátní zásilky,“ vysvětluje Pavel Dyškant.

Problém je i s velikostí některých balíčků, které se nevejdou do poštovní schránky, případně s obaly. Zatímco většina tozemských balíčků je zabalená v kartonových krabicích, zásilky z Číny přicházejí hlavně v měkkých fóliích.

„Rozdíl je právě v tom obalu. Je to igelit. Jinak se to bere do ruky, ulpívá na tom prach jinak než na krabici. Proto to nemůžeme dát do stroje, protože to tam různě klouže, je to beztvaré, neforemné. Skener by nedokázal na takové zásilce - i kdybychom tam měli náš čárový kód - zaostřit,“ upozorňuje Dyškant.

Obliba čínského zboží

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka si Češi čínské e-shopy oblíbili. Přepraveného zboží totiž každoročně přibývá. „Důvodem jsou samozřejmě příznivé ceny, často takzvané ‚nulové poštovné‘, které se ale třeba odráží i v délce doručování. Když si myslíte, že nezaplatíte nic na poštovném, nemůžete čekat, že to dostanete během několika dnů,“ přibližuje.

Některé zboží z asijských e-shopů navíc podléhá dani a clu. Záleží na hodnotě výrobku, jak popisuje mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně Šárka Miškovská: „Veškeré zboží z třetích zemí podléhá celnímu řízení. Obvykle se proclívá okolo 12 tisíc zásilek za měsíc, ale to jsou jen ty zásilky, které musí mít celní prohlášení. To znamená, že jejich hodnota je nad 22 euro. Většina zásilek v řádech milionů je pouze do 22 euro, takže jsou osvobozeny od dovozních poplatků.“

Celníci zásilky kontrolují rentgenem, případně taky za pomoci speciálně vycvičených psů. Pokud celní správa nezná hodnotu zboží, po adresátovi vyžaduje doklad o zaplacení nebo přímo výpis z bankovního účtu. Podle Šárky Miškovské ale přibývá lidí, kteří se celním poplatkům vyhýbají a falšují doklady.

„Množí se případy pozměňování výpisu z PayPalu nebo bankovního účtu nebo je uvedena zkreslená částka neodpovídající skutečnosti. Pokud na tyto problémy přijdeme, příjemce riskuje správní řízení nebo uložení pokuty,“ dodává. Při obcházení celních pravidel lidem hrozí pokuta až do výše čtyř milionů korun.