Česká pošta chce navýšit počet partnerských poboček z 1000 na 1500. Zřizují je nejčastěji na vesnicích

V současnosti se na Vysočině nachází přes 70 partnerských poboček České pošty. Tyto pobočky, které vznikají zejména na venkově, mají za úkol poskytovat základní poštovní služby, přičemž jejich provoz je zajišťován smluvními partnery. Tento model je známý jako „Pošta Partner“ a umožňuje menším obcím udržet poštovní služby na místní úrovni.

V současnosti jsou partnerské pobočky na Vysočině hojně zastoupeny, a to především v oblastech, kde jsou tradiční pošty méně vytížené. Z celkového počtu partnerských poboček zajišťují obce provoz až 60% z nich.

Služby, které Pošta Partner poskytuje, jsou téměř totožné s těmi, které nabízí běžná pošta. Zajišťují příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, vyplácení důchodů, SIPO (systém inkasa plateb) i prodej poštovních cenin a zboží.

Podle mluvčího České pošty, Matyáše Vitíka, by měl počet partnerských poboček i nadále růst. V současné době se ročně otevírá přibližně 100 nových poboček, a tento trend by měl pokračovat i v dalších letech. Cílem je dosáhnout stanovené mety 1500 poboček do konce roku 2029.

Tento krok je součástí širšího plánu na zajištění dostupnosti poštovních služeb v menších a odlehlejších oblastech, kde by jinak hrozil jejich pokles nebo úplné zrušení.