Česká pošta stále nevyřešila platovou diskriminaci řidičů v regionech. Míří na ni další žaloba

Česká pošta řeší soudní spory se svými řidiči. Ti z regionů tvrdí, že mají nárok na stejnou výplatu jako řidiči v hlavním městě. Odvolávají se přitom na rok starý verdikt Nejvyššího soudu, který dal už jednomu mimopražskému řidiči za pravdu. Pošta platy dosud nenarovnala, což dokazuje i dokument ze zářijové jednání dozorčí rady, který má server iROZHLAS.cz k dispozici. Státní podnik přesto tvrdí, že nepochybil. Praha 7:08 29. října 2021

Už třináct let rozváží čtyřicetiletý Petr L. na Olomoucku balíčky pro Českou poštu. Má za to ale méně, než na kolik si přijdou řidiči v hlavním městě.

„Cítil jsem, že jsem diskriminovaný. Dělám stejnou práci, ale dostanu zhruba o tři a půl tisíce méně,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Celé jméno si nepřál zveřejnit.

Situaci se podle svých slov snažil vyřešit s nadřízeným. „Výsledku jsem se ale nedočkal, a proto jsem na Českou poštu podal v roce 2016 žalobu,“ popsal. „Pokud nad poštou vyhraju, měla by mi doplatit zhruba 130 tisíc na platové nerovnosti.“

Ve stejném roce poštu za nerovné odměňování žaloval také jiný olomoucký řidič - Petr Hradil. A uspěl. Soud jasně řekl, že kolegové na stejné pozici mají brát stejně v Praze i v Olomouci.

Verdikt má Česká pošta na papíře poslední dva roky, platy napříč regiony ale nesrovnala.

Na státní podnik proto zamířila žaloba dalšího šoféra. „Problém se stále nevyřešil. Je to nefér situace,“ přiblížil Štěpán Gabriel důvody, proč se rozhodl obrátit na soud.

Soudní spor Strategický státní podnik prohrál soud se svým zaměstnancem Petrem Hradilem. Ten poštu zažaloval v roce 2016, jelikož v Olomouci na pozici řidiče pobíral přes čtyři roky mzdu 18 080 korun. Jeho výplata byla o 3000 korun nižší než mzda, kterou pošta vyplácela pražskému řidiči Janu Smutnému. O 300 korun se lišila také vyměřená výkonová složka mzdy. Smutný byl později přeřazen jako řidič do Brna, kde mu byla určena nižší mzda – rovněž 18 080 korun.

Zápis z rady

Závažnost situace dokazuje čtyřstránkový zápis z jednání dozorčí rady, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Podle dokumentů dozorčí rada, která na chod pošty dohlíží, apelovala v polovině září na dorovnání platů. V úvodu jednání její místopředseda Lubomír Krejsa připomněl jedno z posledních prohloubení platové nerovnosti. Pošta totiž v roce 2019 kmenovým zaměstnancům navýšila platy o deset procent.

„Tento krok šel přímo proti pravomocnému rozsudku, který v té době byl vedení společnosti znám,“ píše v dokumentu.

Podle předsedy odborového svazu SOS 21 Petra Pohla je ale problém ještě staršího data. „V roce 2013 pošta řekla, že nástupní mzda bude u typových pozic jiná v Praze a mimo hlavní město. Od té doby začaly probíhat spory,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Místopředseda dozorčí rady se proto na zářijovém jednání ptal, proč pošta nadále používá pracovní smlouvy a platové tabulky, které rozdíly podporují. Zároveň podotkl, že nerespektování soudních pravomocných rozsudků může být považováno za trestní čin.

Slovo si následně vzal personální ředitel Ivan Feninec a řekl, že se snaží diskriminaci postupně vyrovnat.

Další žaloby na cestě

Jeho slova jsou ale v rozporu s oficiálním postojem České pošty. Mluvčí podniku Matyáš Vitík tvrdí, že pošta nepochybila. „Stále trváme na tom, že žádné zákonné předpisy neporušujeme,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Vedení státního podniku přesto vyčíslilo sumu, kterou by muselo zaměstnancům vrátit, pokud by je za platovou nerovnost soudně napadli. „Plnění by dosahovalo více jak 3,5 miliardy korun v podobě jednorázového odškodného,“ stojí v dokumentech.

Česká pošta kupuje První novinovou společnost, největšího distributora tisku Číst článek

„Nepředpokládáme, že bychom v souvislosti s případem mezd měli cokoli platit, protože se žádná pochybení nedějí,“ pokračoval Vitík.

Právník Petr Bezouška, který se specializuje na pracovní právo, je jiného názoru. „Základ by měl být stejný. Platy by měly být pro zaměstnance po celé republice stejné podle tabulek,“ řekl.

Odbory proto počítají, že do konce roku přijdou na poštu od řidičů další žaloby. „Problém je ale v tom, že rozhodnutí Ústavního soudu se týká řidičů. U dalších pozic je napříč republikou také platová nerovnost,“ uzavřel předseda odborů SOS 21 Petr Pohl.