Česká pošta nestíhá doručovat zásilky. Na objednaný balík čekají někteří i dva týdny

Nikol Schneiderová má charitativní e-shop na pomoc pro opuštěná a týraná zvířata. Zákazníci si v něm mohou objednat kromě oblečení a módních doplňků třeba věci do domácnosti.

Balíky se zbožím pak internetový obchod zákazníkům posílá přes Českou poštu. Jenže ta je v těchto dnech nestíhá odbavovat. Lidem proto zboží již druhým týdnem nedorazilo.

„Balíky jsem podala 20. listopadu na poště v Praze. Poslala jsem je doporučeně a stále tam leží na podací poště, tedy nějakých osm nebo devět dní se nepohnuly z místa. Problém je v tom, že moji zákazníci na to nadávají a stěžují si na to, že jsem podvodník,“ přibližuje pro Radiožurnál podnikatelka.

Obrátila se proto na Českou poštu a chtěla vědět, kdy balíky doručí. Pošta to ale podle ní nebyla schopna říct.

„Když jsem tam volala, tak mi říkali, že není žádná garantovaná doba doručení a že musíme čekat. Ale ani nám nedokážou říct, jak dlouho budeme čekat. Je možné, že budeme čekat třeba tři týdny,“ zlobí se Schneiderová.

„Vánoční špičku jsme loni zažili 19. prosince, letos to bylo už 20. listopadu, tedy o měsíc dříve. Nárůst zásilek je enormní.“ Matyáš Vitík (mluvčí České pošty)

Podobných stížností jsou na facebookovém profilu České pošty desítky. Největší problémy má pošta podle jejího mluvčího Matyáše Vitíka ve velkých městech. Jedním z důvodů je nedostatek zaměstnanců. Poště se v době nízké nezaměstnanosti nedaří najít nové posily.

„Vánoční špičku jsme loni zažili 19. prosince, letos to bylo už 20. listopadu, tedy o měsíc dříve. Vyplývá z toho, že lidé stále častěji objednávají dárky přes e-shopy a dopravují je přes Českou poštu. Nárůst zásilek je enormní,“ popisuje další důvody Vitík.

Česká pošta přijala rekordní počet balíků už minulé pondělí, kdy jich lidé poslali přes 340 tisíc. To je nejvíc v celé historii.

Reklamace nedoručené zásilky

Reklamovat špatné služby České pošty navíc není jednoduché. Důležité je pročíst si podmínky, které na svých stránkách Česká pošta má.

Česká pošta nestíhá doručovat zásilky (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Pokud nejde o balík do ruky nebo na poštu, u kterého garantuje doručení do 48 hodin, má ve svých podmínkách až 30denní doručovací lhůtu. Pak můžou spotřebitelé podat reklamaci na pobočce České pošty, která má na její vyřízení 30 dnů.

„Probíhá reklamační řízení a na základě toho je možné vyplatit určitou finanční kompenzaci. Záleží samozřejmě i na objemu podaných zásilek, ale pokud se bavíme o jednotkách balíků, tak jde řádově o desítky korun,“ doplňuje pro Radiožurnál Vitík.

V případě zamítnutých reklamací se pak lidé mohou obracet na Český telekomunikační úřad v rámci mimosoudního řešení sporu.

„Pokud není s vyřízením reklamace spokojen, má možnost podat k Českému telekomunikačnímu úřadu námitky proti vyřízení reklamace. A my v tom sporu autoritativně rozhodneme,“ vysvětluje mluvčí úřadu Martin Drtina. Za takovou službu ale musí lidé zaplatit poplatek ve výši 100 korun.

Přes problémy, které Česká pošta v současné době má, slíbil její ředitel Martin Elkán na svém twitterovém účtu, že zásilky podané do 19. prosince stihne podnik do Štědrého dne doručit.

Problémy soukromých dopravců

Že nyní dodání zásilek může trvat ve špičce o něco déle, připouštějí i soukromé doručovací společnosti, třeba PPL.

Lidé nakupují nejen před Vánocemi přes e-shopy a balíčky si nechávají posílat přes Českou poštu (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

„V týdnu poznamenaném Black Friday jsme museli svozy zásilek korigovat a rozkládat do více dnů. To způsobilo, že u přibližně 10 procent zásilek došlo k prodloužení doručení o jeden až dva dny. Dnes už můžeme potvrdit stabilizaci, téměř všechny zásilky jsou doručeny do druhého dne,“ uvedla pro Radiožurnál mluvčí firmy Hana Nitrová.

V předvánočním období přepraví společnost PPL až 240 tisíc balíků denně. Aby vše stíhala, přijala dvě stovky pracovníků na výpomoc.

Najít nové zaměstnance se ale příliš nedaří doručovací společnosti Geis. I ta přepraví před největšími svátky v roce o 100 procent balíků víc. Garantuje ale dodání do Štědrého dne, při podání do 16. prosince.