Česká pošta dočasně nepřijímá dodávky do Číny. Může za to tamní covidová situace i dopravní nedostupnost

Česká pošta přestala od pátku dočasně přijímat všechny druhy zásilek do Číny. Důvodem je nedostupnost leteckého i pozemního přepravního spojení kvůli tamní koronavirové situaci. Zásilky z Číny do Česka pošta však nadále doručuje. V pátek to oznámil mluvčí pošty Ivo Vysoudil.

Praha 20:13 22. dubna 2022