Výměna rušených poboček pošty za jiné? Termín je nesplnitelný, vadí místopředsedovi svazu obcí

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tvrdí, že už tři čtvrtiny starostů dotčených obcí mají domluvené schůzky s komunikačním týmem České pošty. „Je otázka, jestli Česká pošta vzala v potaz kritéria jako dopravní dostupnost, bezbariérovost, stavební stav poboček. Jsou další aspekty, které na jednáních říkají zástupci samospráv. Velmi často je pošta v potaz nevzala," upozorňuje ve vysílání Plusu místopředseda Svazu města obcí Pavel Drahovzal.

Ministr vnitra uvedl, že počet rušených poboček, tedy 300, je konečný. Možná je ale výměna. Je to pro vás přijatelný výchozí bod k jednání?

Jsme tím poměrně dost zaskočeni, protože je to velmi svazující. Klade to poměrně dost vysoké nároky na nás vyhodnotit, kterou z rušených poboček nahradit nebo vyměnit, protože cílem je zachovat co nejširší a nejdostupnější poštovní služby našim občanům. Takže pro nás je to kritická situace, kdy opravdu musíme volit menší zlo. A to není záviděníhodná situace.

V čem to bude složité? Máte dostat informace a výklad.

Nevíme, v jakém časovém termínu se máme rozhodovat, protože vedení České pošty jasně deklarovalo, že k 1. 7. dojde k uzavření 300 poboček. Pokud povedeme jednání, tak bychom neradi udělali nějaký unáhlený krok, kterého pak budeme litovat, nebo ho budeme těžce napravovat. Jsme v podstatě natlačení do situace, kdy musíme velmi rychle vyhodnotit a dát na stůl nějaké jiné řešení.

Pokud má být jednání se starosty uzavřené do konce dubna, tak to z vašeho pohledu reálné není?

Z našeho pohledu je to velmi kritický termín, v podstatě téměř nesplnitelný. Je to nátlakové.

Podle pověřené ředitelky divize státní poštovní služby Martiny Ivanové se už 40 schůzek uskutečnilo. Máte nějaké zprávy, jak jednání dopadla a jak probíhala?

Ve většině případů to byla v podstatě prezentace důvodů a kritérií, proč Česká pošta identifikovala pobočky k rušení. Je to pak o diskusi se zástupci samospráv, jestli některá z poboček je opravdu možná k výměně nebo není. Data jsou poprvé prezentována na konkrétním jednání, takže málokterá samospráva je tak dobře připravená, aby hned na jednání dokázala argumentovat. To je přece o nějaké analýze.

Dostávají starostové dost údajů o tom, proč a jak Česká pošta rozhodovala o rušení poboček? Je informací dostatek?

Minimálně o provozu poštovní pobočky ano. Je otázka, jestli Česká pošta vzala v potaz kritéria jako dopravní dostupnost, bezbariérovost, stavební stav poboček. Jsou další aspekty, které na jednáních říkají zástupci samospráv. Velmi často je pošta v potaz nevzala.

Například samosprávy Pardubického kraje, kde jednání už proběhla, požadují garance, že Česká pošta ve zbývajících pobočkách zajistí provoz adekvátní tomu, že přibydou klienti. Je něco takového na stole?

Domnívám se, že tu bude požadavek každé samosprávy. Aby měly jistotu, že když se někde zruší pobočka, tak to zbývající pobočky kapacitně na území města zvládnou. A není to jenom o kapacitě, ale také o bezbariérovém přístupu. Klienti nejsou pouze mobilní, ale i imobilní nebo hůře pohybliví občané. Má to další konsekvence. Jak Česká pošta zpřístupňuje alternativní nabídky? Známe třeba program Pošta Partners, nabízí jeho rozšíření? Nebo známe jiný způsob zachování služeb?

Zatím jsme žádnou kladnou odezvu neměli. I program Pošta Partners pro Českou poštu představuje náklad. Zadání pro rušení 300 poboček je jednoznačné – snížit náklad minimálně o 700 milionů korun. Je pro nás mrzuté, že není k dispozici ani tento způsob řešení. Budete chtít jako Svaz měst a obcí další jednání s ministrem vnitra nebo vládou? Nebo teď je to na jednotlivých starostech?

Zaslali jsme dopisy jak ministru vnitra, tak potažmo jeho prostřednictvím celé vládě. Je na vedení České pošty, aby jednání zpomalila, aby bylo více času na vyhodnocení dat, které jednotlivé samosprávy dostávají. Aby byla možnost projednávat i jiné způsoby řešení.