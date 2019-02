Česká pošta mění způsob cenění balíků. Od března se bude platit podle rozměrů, zdraží se

Česká pošta od března změní výpočet ceny posílaných balíků, namísto hmotnosti se bude nově určovat podle velikosti. Ve čtvrtek to sdělil Ivo Vysoudil z tiskového oddělení společnosti. Z ceníků zveřejněných na webu pošty vyplývá, že u služby Balík Na poštu bude nově zaslání nejmenšího balíku do 35 centimetrů stát 109 korun. Dosud lidé za poslání nejlehčího balíku do dvou kilogramů v rámci stejné služby zaplatili 108 korun.

