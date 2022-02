Zásadní obměna v dozorčí radě pošty. Rakušan odvolal osm z patnácti členů, nové chce do konce týdne

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) odvolal osm členů patnáctičlenné dozorčí rady České pošty. Devátý člen rezignoval sám minulý týden. V radě zůstali zástupci zaměstnanců a předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Noví členové budou vybráni k nominaci tento týden. Rada by měla mít do konce února nadpoloviční počet členů. Oznámilo to v pondělí tiskové oddělení ministerstva vnitra.

