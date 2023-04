Schůzku už má sjednáno 97 procent starostů. Rakušan s nimi projedná rušení poboček pošty do konce dubna

Jednání se starostkami a starosty o rušení poboček České pošty chce ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) stihnout ještě během dubna. Poslancům ze sněmovního bezpečnostního výboru ve čtvrtek řekl, že tři čtvrtiny starostů už mají dohodnutý termín setkání s komunikačním týmem vedení České pošty. Pověřená ředitelka divize státní poštovní služby Martina Ivanová upřesnila, že termín už má k dnešnímu ránu dohodnuto 97 procent starostů. Praha 10:28 6. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisková konference STAN před jednáním Poslanecké sněmovny | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vít Rakušan řekl, že se jednání o rušených pobočkách týká 113 starostů. Oloveni byli všichni dotčení a 40 schůzek už se uskutečnilo. Pošta chce od července kvůli úsporám zrušit v celé zemi 300 poboček. Vláda by o tom měla rozhodnout po Velikonocích.

Čtvrteční mimořádné jednání výboru vyvolala opozice, která se v minulých dnech a týdnech neúspěšně snažila prosadit debatu o poště na plénu Sněmovny.

Na schůzkách vysvětlují zástupci pošty starostům své důvody pro rušení konkrétních poboček. Rakušan i Ivanová odmítli zveřejnění celkové analýzy České pošty pro rušení poboček se zdůvodněním, že obsahuje citlivá data, která by mohla využít konkurence. „Celkovou analýzu za Českou poštu dávat nebudeme, protože jsou tam citlivá obchodní data,“ řekla Ivanová.

„Rušení poboček je záchranná brzda,“ prohlásil Rakušan a tohoto kroku se zastával. Zdůraznil, že vláda bude rozhodovat o návrhu Českého telekomunikačního úřadu na snížení jejich počtu. Podotkl, že například ministerstvo financí jich chce zrušit ještě víc. O jednotlivých rušených pobočkách pak rozhoduje management ČP, podotkl. „Je tady návrh na zrušení 300 poboček. Vláda je připravena tomuto návrhu vyhovět, i když je nepopulární,“řekl. Před novináři řekl, že chce, aby vláda projednala návrh po Velikonocích.

V červnu chce do Sněmovny předložit návrh, který by upravil model financování České pošty. Ministr argumentoval i tím, že 80 procent výnosů pošty vzniká mimo její pobočky, takže ztráta výnosů bude podle něj zanedbatelná.

Ministr si posteskl, že se seznam rušených poboček dostal v minulém týdnu do médií. Podle něj nebyl přesný. Proto se po nočním rozhodování rozhodlo, že pošta minulý pátek ráno seznam zveřejní. Rakušan řekl, že nešlo o správný postup; správný postup by podle něj měl být obrácený, mělo se podle něj počkat na to, až vláda rozhodne o zrušení 300 poboček. Komunikační tým už podle něj byl připravený.

‚Poštu to nezachrání‘

Poslankyně a stínová ministryně vnitra ANO Jana Mračková Vildumeztová ministrovi například vytkla, že zrušení 300 poboček přinese úspory 700 milionů korun, ale poště přitom podle ní chybí 23 miliard. „Takže to Českou poštu stejně nezachrání,“ podotkla. Rakušan uvedl, že jde o každoroční úsporu, která podle něj není nevýznamná.

Mračková Vildumetzová vyzvala Rakušana, aby rušení poboček zastavil a posunul změny nejméně o půl roku. „Vykomunikujte to s jednotlivými starosty a primátory,“ vyzvala ho. Rakušanovi řekla, že ji nepřesvědčil. Jednání se podle ní měla odehrávat už řadu měsíců. Pak by se například nestalo, že by se v Mariánských Lázních rušila bezbariérová pobočka, podotkla.

Ivanová uvedla, že pošta se rozhodla v tomto lázeňském městě zrušit menší pobočku. „V malé poště, byť bezbariérové, nejsme schopni to město obsloužit,“ podotkla.

Poslanec ODS Pavel Kašník řekl, že v úvodu očekával informaci ministra vnitra o hrozícím útoku České pošty na český stát. „Jinak nechápu, proč jsme na výboru pro bezpečnost,“ řekl.