Česká pošta by mohla přenechat doručování na partnerských subjektech, řekl její generální ředitel

„Máme spoustu případů zejména v menších obcích, kde už je fungující Pošta Partner, která má zájem rozšířit služby také o doručování zásilek ve své obci. Právě v malých obcích se všichni znají a v rámci jakési sousedské výpomoci se tento model nabízí,“ dodal Knap.

Pošta dosud převedla na partnery, zejména obecní úřady nebo místní obchodníky, více než 500 poboček z celkových 3200 pošt. Podle Knapa se ukázalo, že úspora nákladů pro poštu je o čtvrtinu nižší, než si podnik sliboval. Proto projekt prochází velkou revizí. Výrazně se také kvůli partnerským poštám propadly výnosy z doplňkového prodeje.

„Ten projekt nám stále dává smysl, ale musí běžet za zjednodušených podmínek, které budou výhodné pro všechny strany. Je například zbytečné budovat u partnera nákladné tradiční nábytkové přepážky, když mnohde stačí běžný pult a k němu regál na zásilky a trezor na ceniny,“ podotkl.

Pošta původně počítala s tím, že převede na partnery 2500 poboček. Podle Knapa se ale nedá říci, jaký bude cílový stav. Pošta si podle něj musí definovat, které pobočky rozhodně hodlá provozovat sama a které jsou naopak vhodné pro provozování někým jiným.

Česká pošta platí za provozování franšíz partnerům fixní měsíční odměnu a vedle toho i variabilní platbu, která závisí na počtu uskutečněných transakcí a zahrnuje i provizi za prodej.

Pošta se také snaží přesouvat své pobočky do vhodnějších objektů, protože objekty mnohdy nevyhovují, jsou zchátralé, špatně umístěné či stojí příliš vysoké náklady. Proto podnik rozjel společný projekt se Správou železniční dopravní cesty, v rámci kterého by se vytipovala vhodná nádraží v centrech měst a obcí, kde by bylo možné poštu umístit. Nové pošty vznikají v nových obchodních centrech nebo v satelitních sídlech.

Česká pošta musí jako držitel poštovní licence provozovat na základě nařízení vlády minimálně 3200 poboček. Část z nich je ale ztrátová.