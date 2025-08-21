Česká pošta přestane přijímat balíky do USA poté, co Trump zrušil bezcelní režim u zásilek do 800 dolarů
Česká pošta od pátku zastaví přijímání balíků do USA. Důvodem je nařízení prezidenta Donalda Trumpa o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů, které nabude účinnosti 29. srpna. Pošta to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě.
Nadále bude podle podle Kateřiny Cafourkové z tiskového oddělení pošty možné do USA posílat zásilky obsahující výhradně písemná sdělení anebo dokumenty a mezi fyzickými osobami zásilky obsahující dary do maximální hodnoty 100 dolarů.
‚Datovky‘ by mohly mít větší paměť, navrhují poslanci. ‚Cloud téměř nic nestojí,‘ chválí Koubský
Číst článek
„I tyto zásilky však budou vyžadovat řádné vyplnění poštovního celního prohlášení s důrazem na správný a úplný popis obsahu a skutečnou hodnotu v měně země určení, tedy v amerických dolarech. I přes správné a úplné vyplnění celního prohlášení může docházet k prodloužení celního řízení na vstupu do USA, což znamená delší dodací lhůty,“ dodala mluvčí.
Podle zástupců pošty dosud americká strana nevymezila zásadní otázky a postupy, zejména v oblasti výběru celních poplatků, specifikace shromažďovaných údajů a způsobu spolupráce s americkými celními orgány.
„Dílčí technické podrobnosti byly zveřejněny až 15. srpna, čímž byl ponechán mimořádně omezený časový prostor jak pro přípravu technického přenosu dat americké straně, tak pro nastavení výběru cla, které nově musí být uhrazeno před vstupem zásilky do USA. Z tohoto důvodu není v tuto chvíli možné zajistit shodu s požadavky exekutivního příkazu,“ dodala Cafourková.
S doručením balíku nastal problém? To může být SMS od podvodníka, varuje Antivirus
Číst článek
Důvodem, proč k omezení příjmu zásilek dochází týden před účinností exekutivního příkazu, je podle ní skutečnost, že v momentě vstupu zboží na území USA již musí být toto zboží procleno a vyměřená částka uhrazena.
Česká pošta tvrdí, že nemůže garantovat dodání zásilky na území USA, pokud bude na České poště podána po 22. srpnu. Na dobu přepravy zásilky po její expedici z Česka nemá Česká pošta vliv.