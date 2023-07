S koncem července propouští Česká pošta dalších 250 pracovníků. Podle firmy se jedná především o doručovatele. Kvůli zavírání poboček už před měsícem pošta propustila 574 lidí. „Řada z těch, které jsme propustili, dostala nabídku na jinou práci, a tu přijali,“ vysvětluje mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Praha 10:46 31. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celkem Česká pošta ruší 529 míst, některá jsou ale neobsazená (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud vím, odbory vyjádřily obavu, že když ubude tolik doručovatelských míst, tak zbylí doručovatelé budou přetížení. Vy takovou obavu nemáte?

My takovou obavu nemáme, a to z toho důvodu, že listovní zásilky vlivem rostoucí elektronické komunikace meziročně klesají o 10 až 12 procent. Dále jsme od prvního července právě i z tohoto důvodu přizpůsobili stav doručování listovních zásilek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslední den pro 250 doručovatelů. ‚Ke zpoždění při doručování docházet nebude,‘ slibuje mluvčí pošty

Ekonomický, pomalejší režim jsme prodloužili ze dvou dnů na tři. Hmoty, kterou přepravujeme, určitě ubývá a nějakým způsobem jsme na to museli reagovat i nastavením naší listovní doručovací sítě. Jedním z důsledků je právě propuštění 250 listovní doručovatelů, kteří ovšem i vzhledem k tomu, co jsem popsal, chybět nebudou a ke zpoždění při doručování dopisů a pohlednic tak docházet nebude.

Máte jistotu, že ke zpoždění docházet nebude? To znamená, že se nezhorší kvalita služeb?

Co se týká samotného doručování dopisů a pohlednic, tak stále existují dva režimy. Ten první je expresní, to znamená, že když dnes podáte dopis, tak adresátovi dojde zítra. To zůstává zachováno. Je to dražší, ale stále tato možnost existuje. Jen pro představu, tento rychlý způsob doručení využívá pouze sedm procent našich klientů.

Ten ekonomičtější, levnější, ale i pomalejší, využívá drtivá většina těch, kteří posílají listovní zásilky. Neustále klesá počet dopisů, proto jsme doručovací dobu u ekonomického režimu prodloužili ze dvou dnů na tři. A to tak, abychom byli schopni tuto hmotu rozložit do naší doručovací sítě, aby nedocházelo právě ke zpoždění.

Česká pošta v létě propustí 250 doručovatelů. Odboráři se obávají přetěžování zbylých pracovníků Číst článek

Máte tedy jistotu, že kvalita služeb se nijak nezhorší?

Tuto jistotu máme. Samozřejmě ukáže to až praxe, ale podle toho, co zatím evidujeme, tak žádná výrazná, systémová zpoždění nejsou. Samozřejmě může docházet k lokálním problémům, ale to docházelo i do této doby.

Připouštíte tedy, že k určitému zhoršení kvality služeb České pošty po dnešku dojít může?

Nárazově samozřejmě nějaké výpadky být můžou, ale ty byly i předtím, než jsme začali optimalizovat naši listovní doručovací síť. Nikdy nemůžeme být stoprocentní. Naopak, splňujeme veškeré parametry, které nám ukládá legislativa. To znamená, že 93 procent zásilek je doručeno do druhého dne.

Pondělí se zavřenými poštami. ‚Pro seniory nad 80 let je každá minuta chůze namáhavá,‘ zní z Rady seniorů Číst článek

Tomu rozumím, pane Vitíku, že problémy byly i předtím. Řada lidí s tím asi i měla zkušenosti, ale ty problémy napříště budou kvůli tomu, že dnes končí více než 500 doručovatelů, kteří pracovali pro Českou poštu.

Pokud by problémy nastaly, tak by určitě nebyly způsobené tím, že bychom dnes propustili 250 doručovatelů. Musíme si uvědomit, že ekvivalentně k tomu klesá i počet listovních zásilek, které přepravujeme. Neznamená to, že na jednotky dopisů, které se dnes roznáší, by bylo méně doručovatelů. Ty poměry jsou neustále stejné.



Dohromady je rušených 529 doručovatelských míst. Řekl jsem to úvodem správně?

Přesně tak, dohromady je zrušeno přes 500 typových pozic. Některé jsou neobsazené. Někteří zaměstnanci z těchto pozic přechází na jiné. Například na balíkové doručování nebo na třídění listovních zásilek uvnitř naší logistiky. 250 doručovatelů k dnešnímu dni odchází z České pošty.



Ti odcházejí za jakých podmínek? Mají nějaké odstupné, nějakou náhradu?

Řada z těch, které jsme propustili, dostala nabídku na jinou práci. Tu přijali, takže zůstávají ve firmě.



Teď jsem měl na mysli ty, kteří končí v poště úplně.

U těch, kteří končí v poště úplně, tak se samozřejmě řídíme zákoníkem práce. To znamená, že jejich místo bylo zrušeno bez náhrady a mají nárok na odstupné podle zákoníku práce.