‚Hodně o tom přemýšlím.‘ Knap zvažuje, že se znovu přihlásí do výběrového řízení na šéfa České pošty

K poslednímu zářijovému dni měl Roman Knap opustit post šéfa České pošty. Zatím ale zůstává. Ministerstvo vnitra mělo výběrové řízení na jeho nástupce vypsat už v létě, kvůli dovoleným ho ale odložilo. Vypíše ho až v pondělí. A Knap v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu řekl, že hodně přemýšlí o tom, že by se do něj přihásil. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:10 30. září 2022

Proč jste nebyl v pátek ve své kanceláři generálního ředitele naposledy?

Má to nějaký vývoj a ten se protáhl. Řeknu to velice zjednodušeně. Důvod je ten, že součástí dohody s panem ministrem bylo, že předám agendu svému nástupci, jakmile bude vybrán. Všichni asi tušíme, že to není úplně jednoduchý a rychlý proces. Záleží na kvalitě kandidáta, na tom, kdo bude vybrán.

Příběh okolo setkání s Michalem Redlem nemá žádný vývoj, je to z mého pohledu uzavřeno a opravdu se s ministrem vnitra bavíme čistě pracovně, říká Roman Knap

Ne každý je nezaměstnaný a může nastoupit hned druhý den. Vzhledem k tomu, v jaké situaci se Česká pošta nachází, v jaké fázi jsou všechny nastartované procesy, kterými prochází, jsme společně došli k dohodě, že bude ideální, pokud zůstanu ve funkci do doby, než můj nástupce nastoupí.

Jste připravený i na variantu, že se do výběrového řízení přihlásíte?

O tom přemýšlím hodně a nejvíc asi dnes, protože od rána tyto dotazy dostávám ze všech stran. Zatím jsem na ně formálně neodpovídal. Záleží na tom, jaký manažer se bude hledat. Neznám podmínky výběrového řízení. Nejde o nějaké tvrdé charakteristiky, jako například jestli umí anglicky, jestli má pět let zkušeností s řízením firmy, jestli má bezpečnostní prověrku a podobně. To jsou věci, které se dají snadno odškrtnout.

Jde spíše o to, jaký typ manažera teď Česká pošta vyžaduje. Variant je samozřejmě několik. Může to být krizový manažer na dobu vyloženě důležitých změn nebo transformační manažer, který Českou poštu provede obdobím několika let transformace, anebo to může být manažer, který toto všechno zvládne a zároveň bude mít ambice být potom dlouhodobě v čele.

Covid a Vánoce

V říjnu roku 2019 tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) na twitteru napsal, že jste jemu a tehdejšímu ministru vnitra odprezentoval plán změn schválený dozorčí radou, jak dostat poštu do zisku v roce 2021 a zároveň zachovat dostupnost pro lidi. Na čem ten plán ztroskotal?

To bylo úžasné období toho, jak se Česká pošta začala vyvíjet. Když jsem nastupoval na Českou poštu, nikdy jsem netušil, že takto velký koláč bude ještě výrazně okořeněn dvěma roky covidového období a současnou krizí, která je způsobena dalšími faktory. Nikdo neříká, že Česká pošta zkolabovala, že nezvládla souběh covidu a vánočního provozu.

Zajistili jsme našim zákazníkům vánoční provoz se všemi problémy, které to s sebou neslo, ale do zisku jsme se nedostali. Na druhou stranu je potřeba říci, že jsme přesně pojmenovali jednotlivé části byznysu. Nastavili jsme interní systém fungování transferových cen. To je projekt, který u takto velké firmy nějaký rok trvá. A teď přesně víme a máme to spočítáno, kdy nám vznikají největší neefektivity a kde Česká pošta není dostatečně konkurenceschopná oproti normálním firmám na trhu.

Často se mě ptali na to, že všechny zasilatelské firmy hlásí rekordní zisky, protože lidé posílají objednávky na e-shopech a nechávají si posílat balíčky. Jak to, že Česká pošta se propadá do ztráty?

To proto, že srovnáváte nesrovnatelné. Česká pošta má rekordní zisky v oblasti doručování balíkových zásilek. Balíkovna nám roste o sto procent ročně, právě v balíkových zásilkách jsme měli najednou nárůst téměř půl miliardy korun obratu, konkrétně o 476 milionů korun oproti předchozímu roku. Je tam ale spousta dalších činností, které dramaticky poklesly. O 14 procent poklesly výnosy z listovních zásilek, což bylo 350 milionů korun.

V červnu to vypadalo, že dalším dozvukem tzv. kauzy Dozimetr je i to, že jste se měl setkat s obviněným podnikatelem Redlem. A pak jste musel ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) vysvětlovat, jak to bylo, protože to vypadalo, že to může být důvod k vašemu odvolání. Vše je zapomenuto?

My se k tomu nevracíme. Tenkrát jsme si s panem ministrem osobně dost dlouho povídali a řekli jsme si, že od toho okamžiku, tedy posledního červnového víkendu, jsou veškeré témata, která spolu diskutujeme, čistě pracovní a týkají se toho, jak má fungovat Česká pošta. Nemyslím si, že to je nějaká dohoda, které se potřebujeme složitě držet. Tím, že to nijak nepokračuje, ten příběh nemá žádný vývoj, je to z mého pohledu uzavřeno a opravdu se bavíme čistě pracovně.

Platila zde už tehdy slova ministra vnitra, že by stejně usiloval o změnu v čele České pošty, i kdybyste se s Michalem Redlem nesetkal?

Je to stejné, jako když nastoupí jakýkoliv manažer firmy a začne ji řídit. První, co udělá, je, že se rozhlídne a kouká na to, jestli tým a lidé, kteří ve firmě fungují, odpovídají tomu, jaká na ně má očekávání. Takže mně přijde naprosto férové a naprosto běžné, že pan ministr samozřejmě uvažoval o tom, jaké ve svém resortu udělá změny. Jestli je ta změna nutná, okamžitá a urgentní, a tudíž to řeší hned, anebo tomu dá nějaký čas a prostor, aby se zorientoval, to už je potom jen otázka načasování.

Proč není výběrové řízení na generálního ředitele České pošty stále uzavřené? A jaký by měl být její nový šéf? Poslechněte si celý rozhovor vedený Janem Pokorným.