Zhorší se dostupnost a kvalita služeb, říká k rušení poboček České pošty předsedkyně poštovních odborů

Někteří představitelé obcí a krajů dále kritizují rušení 300 poboček Českých pošt. Podle nich se na těch zbylých budou tvořit fronty a například pro seniory by taky mohla být problém docházková vzdálenost na nejbližší pobočku. Zástupci České pošty by v pondělí měli vysvětlit, proč konkrétní pobočky ruší. „Toto je jenom další velké úsporné opatření," říká pro Radiožurnál předsedkyně největšího odborového svazu České pošty, Jindřiška Budweiserová. Praha 10:19 3. dubna 2023

Souhlasíte s plánem vlády zrušit 300 poboček a propustit 1600 zaměstnanců?

Samozřejmě, že nesouhlasíme, ale já bych chtěla říct, že to je vlastně jenom další velké úsporné opatření. Česká pošta se dlouhodobě snaží šetřit na nákladech, protože poskytuje veřejnou službu, má uhrazeno jenom část nákladů, a tak se musí chovat ekonomicky a ruší místa už delší dobu. Za posledních sedm let bylo zrušeno víc než 7000 pracovních pozic.

Jednáme se zaměstnavatelem, aby byla co nejširší spolupráce s úřady práce, aby pošťáci našli uplatnění v dalším svém pracovním životě, říká předsedkyně největšího odborového svazu České pošty, Jindřiška Budweiserová

Vedení pošty argumentuje transformací a ztrátou. Ta se loni více než zdvojnásobila, oproti roku 2021 tak byla jeden a tři čtvrtě miliardy. Co s tím dělat? Jak by se mělo podle vás, tedy podle odborů, postupovat?

To určitě není otázka na odbory. My se dlouhodobě snažíme změnit systém, za kterého jsou poskytovány veřejné poštovní služby. V říjnu minulého roku jsme sestavili petici právě za jejich zachování.

Získali jsme téměř 28 000 podpisů a vyzývali jsme vládu, Poslaneckou sněmovnu i Senát, aby se zabývali podmínkami veřejné poštovní služby, protože v tomto stavu je to neudržitelné. Ty služby jsou z principu ztrátové a část nákladu jenom hradí stát. To zdaleka nekompenzuje celý ten provoz.



Propuštěným zaměstnancům by firma měla nabídnout jinou pracovní pozici nebo rekvalifikaci. Už víte, kam by se pracovníci mohli posunout?

Vzhledem k tomu, že to není první takto velký zásah do zaměstnanosti, tak se nabízejí místa, která jsou volná, neobsazená. V současné době Česká pošta nepřijímá nikoho na nové pozice. Zároveň o tom jednáme se zaměstnavatelem, aby byla co nejširší spolupráce s úřady práce, aby pošťáci našli uplatnění v dalším svém pracovním životě.

Ale pro mnoho z nich to bude, myslím si, vcelku snadné, protože jsou velmi kvalifikovaní a opravdu jsou zvyklí hodně pracovat.

S odbory má vedení podniku propuštění projednávat v první polovině dubna, máte už přesný termín? Vedení s vámi o tom zatím nejednalo, nebo už ano?

Jednalo. My jsme měli už schůzku minulou středu a dohodli jsme se na tom, že se bude teď projednávat organizační změna a veškerá opatření v regionech. Další schůzku na úrovni té centrální máme 12. dubna.

Rušení poboček kritizuje také moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a ostravský primátor Macura, požádali dokonce ministra vnitra Rakušana z hnutí STAN, aby plán ještě přehodnotil. Může se podle vás seznam těch poboček, které chce pošta zrušit, ještě změnit?

Podle toho, jak jsem slyšela pana ministra a také pana ředitele, tak jednání určitě na místě je možné, ale myslím si, že to číslo je konečné. Akorát je otázkou, které pobočky se budou rušit.

Pro nás jako pro odbory to vnímáme velmi negativně, protože nejenom, že se zhorší dostupnost a kvalita poskytovaných služeb, ale my tam vidíme, že zaměstnanci České pošty budou v extrémním tlaku a bude to pro ně velmi náročné.