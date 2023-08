Na pohled plno, ale fronty se netvoří. Zrušené pošty v Ústeckém kraji nedělají výrazné problémy

Většina z oslovených starostů a místostarostů se shoduje, že zrušení pošt se obešlo bez následných komplikací nebo stížností obyvatel. Podle primátora Marka Hrvola (ProMOST) se některé pobočky ve městě vizuálně zaplnily.

Dlouhé fronty se ale z pohledu uživatele netvoří. Městská centrální pošta je na větší nápor připravená, uvedl Hrvol.

Stejně hodnotí situaci i primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO). Dopady zrušených poboček jsou z hlediska doručování zásilek nebo omezení poštovních služeb minimální.

Starosta Loun Milan Rychtařík (ANO) uvedl, že zatím žádné problémy s fungováním pošty vedení městského úřadu řešit nemuselo. A to i přesto, že ve městě z původních tří poboček zbyla jedna. Vedení měst ale větší nápor na pošty očekává po skončení letních prázdnin.

Soukromý provozovatel

Koncem července ukončila provoz Česká pošta v litoměřické čtvrti Pokratice. Na poštovní služby plynule od 1. srpna navázal soukromý provozovatel Pošty Partner. Změnila se ale adresa, zatímco dřív pošta fungovala v areálu Družba, Pošta Partner aktuálně sídlí v ulici U Kapličky.

Od 1. září se v Pokraticích změní kromě adresy také otevírací doba. Pošta bude v pondělí a ve středu otevřená od 10 do 17 hodin, zbývající dny v týdnu pak od 8 do 16 hodin.

O Poště Partner uvažuje také město Děčín. Primátor Jiří Anděl (ANO) řekl už při ohlášeném uzavírání poboček, že Pošta Partner by mohla vzniknout v Bynově. Zatím ale není jasné v jakém objektu, ani to, kolik by stál samotný provoz této pobočky. O tom by měla v srpnu rozhodovat rada města.

Celkem pošta od července zrušila 300 poboček.