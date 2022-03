Pobočky České pošty zůstanou o víkendu zavřené, důvodem je údržba datových center

Pobočky České pošty, které zajišťují víkendový provoz, se v sobotu ani v neděli neotevřou. Důvodem je údržba datových center. Odstávka se dotkne i Balíkoven Partner, které nebudou o víkendu vydávat ani přijímat zásilky. Systém datových schránek zůstane podle dřívějších informací pošty v provozu. Praha 7:34 19. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká pošta kvůli údržbě datových center neotevře o víkendu žádnou pobočku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Česká pošta dělá revizi všech systémů a kontroluje, jestli fungují v pořádku. Alespoň tak to vysvětluje mluvčí společnosti Matyáš Vitík.

„Netýká se to nových funkcionalit. Zákazník nepozná rozdíl. Je to opravdu jenom provozní údržba. Přirovnal bych to ke generálce u automobilu,“ popsal pro Radiožurnál.

Odstávka začne v sobotu v 8.00 a potrvá do nedělních 22.00. Během této doby nebudou dostupné ani webové stránky spravované Českou poštou a všechny její mobilní aplikace jako například Sledování zásilek, Informace o poštách, PodaniOnline a podobně. Nebude také možné kontaktovat call centrum České pošty.

Zásadní obměna v dozorčí radě pošty. Rakušan odvolal osm z patnácti členů, nové chce do konce týdne Číst článek

V pondělí se pobočky pošty otevřou pro veřejnost podle standardních otevíracích hodin. Balíkovny Partner budou také poskytovat služby spojené s Českou poštou.

Podobné odstávky provádí Česká pošta jednou až dvakrát do roka. Podle Vitíka se je snaží vždy naplánovat tak, aby zasáhly co nejméně zákazníků.

„Snažíme se jít cestou nejmenšího odporu, vždy to naplánujeme na víkend. O víkendu ve srovnání s běžným dnem během pracovního týdne je většina poboček uzavřena. Snažili jsme se to naplánovat tak, abychom provoz omezili co nejméně. Je to výhodnější než uzavírat pobočky během týdne,“ vysvětlil Vitík.