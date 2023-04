O zrušené poště seniory nikdo neinformuje. Bez internetu se o tom nedozví, tvrdí šéfka Rady seniorů

Česká pošta před víkendem zveřejnila seznam 300 poboček, které by měly být zrušeny. Kritéria jejich výběru by měl v neděli podrobněji vysvětlit pověřený zástupce generálního ředitele Miroslav Štěpán. Někteří starostové, primátoři a hejtmani ale mají k výčtu rušených poboček vážné výhrady a chtějí o nové poštovní mapě ještě jednat. „Pobočky by měly zůstat tam, kde je velké množství seniorů,“ souhlasí předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. Praha 16:06 2. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Senioři si na pošty a pobočky bank chodí vyřizovat většinu plateb,“ tvrdí Desatová (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právě senioři jsou skupinou, která pošty využívá asi nejvíc. Máte jasnější přehled o tom, kde by, především ke skladbě populace, bylo vhodné pobočky zachovat?

Většinou tam, kde je velké množství osob starších 74 let. Koukala jsem na data Českého statistického úřadu, která jasně hovoří o tom, že pouze necelých 50 procent seniorů používá internet. Většina z těch, co používá internet doma, je do věkové skupiny 74 let.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „O zrušení dané pobočky by mělo rozhodovat věkové složení obyvatel v regionu,“ tvrdí předsedkyně Rady seniorů České republiky Lenka Desatová v rozhovoru s Věrou Štechrovou pro Polední Radiožurnál

Od 74 let poté rapidně ubývá lidí, kteří vůbec internet mají. A i z těch, co ho používají, tak pouze třetina využívá internetové bankovnictví. Senioři si tedy skutečně chodí většinu plateb vyřizovat na pobočky bank nebo právě na ty pošty.

A dá se v nějakém systému najít, kde jsou právě ti obyvatelé starší 74 let? A jestli v těch místech pošta zůstává, nebo ne?

Myslím, že k tomuto budou mít lepší přístup obce, města a kraje. Ty určitě vědí, jak mají rozložené obyvatele po svém regionu.

Důchody je dnes možné posílat na účet nebo doručit domů. Do schránky se dávají i doporučená psaní z úřadů. Jakých poštovních služeb senioři využívají nejvíc?

Nejčastěji to je SIPO nebo platba jednotlivých složenek. a potom výběr důchodů, protože ne všichni chtějí hospodařit s účtem. Když se podíváte na data bankovní asociace, tak zhruba patnáct procent obyvatel České republiky starších 15 let nemá k dispozici účet a většina z nich jsou právě senioři. Ti si skutečně vyřizují všechno na poštách.

Rozhovor pokračuje pod mapou.

Informace nedostanou

Existují nějaké možnosti, jak seniory informovat, že si mohou nechat důchod doručit domů nebo že není potřeba pro doporučený dopis z úřadu chodit na poštu a tak podobně? Mají tyto informace?

Informace napůl mají, napůl nemají. Někteří, kteří se s nimi naučili pracovat a hledají je, se k informacím dostanou. Ale to jsme zpátky u digitálního vzdělávání.

Otevřený dopis ministrovi. Vondrák a Macura žádají Rakušana o přehodnocení rozhodnutí o rušení pošt Číst článek

Popravdě řečeno, nám se celkem daří vzdělávat tu aktivnější skupinu seniorů, ale narážíme na to, že s rostoucím věkem je tam i neochota učit se cokoliv nového a zvyklost na své vyjeté koleje. Tam se s tím těžko něco dělá. Můžete pomoct, ale lidem, kteří pomoc chtějí.

Jak složité je třeba pro lidi v seniorském věku zorientovat se v novém systému poštovních poboček? Dostanou nějakou informaci, pokud se jejich pošta ruší, kam by mohli jít?

Ne. Museli by dostat přímo do schránky, kam se vypravit. Jsme totiž zase u toho, že lidi, kterých se to nejvíc týká, nepůjdou na internet, protože ho nemají.

Pokud by se ještě jednalo a přehodnocovalo se, které pošty rušit a které ne, k jakému kritériu by se podle vás tedy mělo přihlížet? Je to ten věk?

Je to skutečně věkové složení obyvatel v daném regionu, aby senioři měli tuto službu dostupnou. Pokud by tam už nezůstala klasická pobočka, tak bychom se přimlouvali alespoň za model pošta Partner.